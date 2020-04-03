Накануне в России сменилось сразу три губернатора. Главы Коми и Архангельской области Сергей Гапликов и Игорь Орлов 2 апреля ушли в отставку по собственному желанию. Также в четверг оставил кресло глава Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский. Он был назначен на место Орлова губернатором Архангельской области.

Amic.ru пообщался с политологами, чтобы выяснить, с чем связаны массовые перестановки в губернаторском корпусе, ждать ли продолжения и причем здесь коронавирус.

P.S.: на момент публикации материала стало известно, что в отставку ушел глава Камчатки Владимир Илюхин.

Антон Понкрашев, политтехнолог:

"Ни для кого не секрет, что слухи об объединении НАО и Архангельской области ходили давно. Еще при Валентине Матвиенко, когда она была полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. А сейчас этот вопрос из области слухов перешел в практическую плоскость.

Так что предположу, что в ближайшее время Архангельская область и НАО наконец-то станут единым субъектом. Дело-то в чем: Ненецкий автономный округ, согласно уставу Архангельской области, входит также в состав Архангельской области, являясь одновременно субъектом Российской Федерации и составной частью области. И вот эту коллизию надо устранить и сделать единый субъект. Что касается Коми: у всех трех регионов общая транспортная сеть, единая экономика. На территории, например, НАО и Коми живут одни и те же народности – коми и ненцы. Поэтому, возможно, объединяться будут три региона, но, скорее, я вижу такой сценарий: сначала объединят Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, а потом, при необходимости, и Коми войдет в состав уже более крупного региона. Но сейчас это не первостепенная задача.

На этом, я думаю, перестановки в ближайшее время завершатся. Потому что сейчас главное – решить проблемы с коронавирусом. Политические замены, скорее, были сделаны потому, что дальше тянуть уже не было возможности. У Орлова были постоянные проблемы, и Шиес стал той проблемой, которую он не смог решить. А Коми – в лидерах по количеству заболевших коронавирусом, где были нарушены все правила безопасности. Поэтому Гапликова можно назвать первой "политической жертвой" коронавируса".

Юрий Чернышов, профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:

"Здесь много разных факторов (в частности, очередные планы по укрупнению регионов), но главный из них – то, что в чрезвычайной ситуации нужны не просто исполнители, а такие руководители, которые сочетают в себе ум, опыт, решительность и готовность взять на себя ответственность за сохранение жизней людей. К сожалению, долгое время, пока эпидемия "прокрадывалась" к нам, многие "исполнители" произносили убаюкивающие речи: "Вирус у нас официально не выявлен, поэтому не надо беспокоиться, а лучше приходите все дружно на апрельское голосование" и т. д.

На голосование зазывали миллионы людей, не думая о вероятности их массового заражения. Хотя, как теперь ясно, реально зараженные уже тогда были – не было лишь достаточных средств диагностики. "Исполнители" боялись ответственности и ждали команды с самой вершины вертикали власти. А там долгое время не хотели отвлекаться на эпидемию, заботясь больше о том, как через поправки в Конституцию обнулить прежние сроки властвования и обеспечить новые. В последний момент до Владимира Путина все-таки донесли всю серьезность ситуации. Поэтому он перенес голосование и перешел к тем мерам, которых от него давно уже ждали.

Очень характерно то, как один из ушедших губернаторов, Игорь Орлов, объясняет свою отставку: президенту надо решить, "кто будет готовить Архангельскую область к предстоящим выборам". То есть о чем сейчас думает этот человек, имевший довольно низкий рейтинг на фоне скандалов вокруг строительства мусорного полигона на станции Шиес? О том, как спасать от эпидемии жителей вверенной ему области? Или о пресловутых процентах, которые надо будет показать центру? Вот такая перевернутость имитационного сознания сейчас очень вредит делу. Потому что пандемию невозможно победить написанными на бумаге процентами.

В последнем телеобращении Путина фактически прозвучал призыв вернуться к некоторым принципам федерализма. Действительно, страна у нас огромная, регионы разные, и поэтому местные власти должны иметь право оперативно принимать решения в зависимости от ситуации. Как очень положительную перемену я бы отметил то, что в Алтайском крае представители власти недавно стали проводить телебрифинги с ответами на самые злободневные вопросы. Вчера вечером, например, довольно содержательно выступил один из заместителей губернатора. Если власть поворачивается лицом к людям – это всегда дает больше шансов на успешный выход из кризиса".

Константин Лукин, политолог:

"На самом деле ситуация с коронавирусом просто отложила отставки губернаторов, которые случились сейчас (2 апреля, – прим. ред.). Думаю, в ближайшее время мы увидим как минимум еще пару перестановок в губернаторском корпусе.

Та же Архангельская область и Орлов: всем давно было понятно, что он будет ротирован. На него не делали вообще никакой ставки ни одна из "башен" Кремля.

Владимиру Путин в один день удалось скомпоновать продление мер самоизоляции по коронавирусу с транзитом власти. Именно сегодня утром был выпущен отчет "Единой России" и ОНФ по губернаторам, кто не справляется со своей работой по предотвращению коронавируса.

На эти результаты и ложатся данные отставки. А так ничего нового не произошло – все выглядит как запланированный весенний "губернаторопад". Процесс просто чуть замедлился из-за коронавируса".