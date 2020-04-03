На Оби в Барнауле заметили движение льда

На Оби крупные льдины начало выталкивать на берег в Барнауле. Об этом сообщают участники паблика Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, вода начала выталкивать крупные льдины на берег. Процесс сняли на видео.
Отмечается, что лед стал очень рыхлым и больше напоминает прессованный снег. Однако о начале ледохода говорить рано – основная масса льда еще стоит.
Как ранее сообщал amic.ru, полноценный ледоход на Оби начнется в первой декаде апреля, это зависит от температуры воздуха.
Комментарии
А ещё летят перелётные птицы. Интересно охота на них открыта?
гость 10:43
Во-первых страках хочу сообщить что...
До 15 пойдёт.