Сплошная дезинфекция. Как в Барнауле обрабатывают улицы против коронавируса

Фото: Вячеслав Мельников/ amic.ru
В Барнауле приступили к дезинфекции улиц против коронавируса. Санобработку начали с подземных переходов (в городе их три) и главной аллеи столицы края – на проспекте Ленина.
Для дезинфекции используют хлорорганические составы, согласованные с Роспотребнадзором.
"Концентрация этих средств безопасна для граждан и эффективна против коронавируса. Вирус гибнет при взаимодействии с хлорсодержащими веществами. Так как инфекция может осаждаться на всех поверхностях, это необходимая процедура", – пояснила Лариса Зубова, начальник отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Что именно будут дезинфицировать?
Санобработке будут подвергать улицы, аллеи, подземные переходы, остановочные павильоны (их в городе 605) и дороги (600 км).
Как часто и опасно ли это для людей?
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дезинфекцию достаточно проводить раз в неделю. В администрации города составят график проведения санобработок и каждый горожанин сможет с ним ознакомиться. Делается это для того, чтобы люди знали, в какой день и в какое время они будут проходить. Согласно правилам дезинфекции, в течение 15 минут к обработанной территории нельзя подходить, чтобы не пострадать.
Дороги в Барнауле начнут обрабатывать с понедельника и будут это делать ночью. Главное, чтобы ночные температуры воздуха были положительными и жидкость не вымерзала.
А вот общественные территории планируется дезинфицировать днем. Народные дружинники будут патрулировать территорию и не допускать людей в опасную зону.
В администрации также сообщили, что работы по дезинфекции общественных территорий готово выполнить ООО ДЦ "Биоальтернатива", которое имеет всю необходимую разрешительную документацию, сертификаты, подтвержденную квалификацию специалистов.
Комментарии
а почему мвд бездействует, на последнем фото явное нарушение режима самоизоляции. непорядок надо бюджет пополнить за счет данных несознательных граждан
Это хорошо,что начались такие работы. Нада ещё управляшек подопнуть, чтобы подъезды начали обрабатывать.
Надеюсь,не только центр будут дезинфицировать? А то про график со вчерашнего дня говорят,а где он,этот график?
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Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
Объясните, для чего дезинфицировать асфальт? Его кто-то облизывать планирует? Во дворах дизинфекция проводиться будет?
На последнем фото люди без масок, не соблюдают интервал в 1,5 метра.
Потому что всех в центр тянет гулять вот и начали с главной аллеи, все правильно.
В природной среде вирус и так примерно за 8 часов погибает. А вот хлористые соединения портят экологию - полезная микрофлора гибнет.
«Настоящие охотники за привидениями» - американский мультик напомнило, даже мелодия из него в голове закрутилась...
эээ, а что столько народа и без масок?? бессмертные?
Ну по Ленинскому проспекту это понятно, особливо тщательно перед зданиями аминистрации, а вот пойдут ли по Гущина на пересечении с Попова, асфальт на пешеходной дорожке провалился после осеннего ремонта тепловых сетей, горы снега, льда, мусора.
А маски появились в аптеках?
Балаган должен продолжаться!
3.04.2020 11:16
- гость -
А где обещанный график?
Дезинфекция такая же как уборка снега
А не пробовали просто мыть асфальт водой с помощью машин? Гораздо быстрее процесс обработки шел бы.
Да что вы разнылись "нет масок, нет масок". У вас руки из задницы? Сшить не можете?
3.04.2020 11:12
weret
В природной среде вирус и так примерно за 8 часов погибает.
Как-то искал, сколько коронавирус живет на земле. Не нашел нигде. По идее, там его должны почти сразу сожрать бактериофаги.
3.04.2020 11:12
weret
В природной среде вирус и так примерно за 8 часов погибает.
что за вирус 8 часов на асфальте живет?
Любой транспорт надо дезинфицировать!
Девчонка красава из перехода через ленточку прыг скок. А тут первые лица на переднем плане. Вот она вся ваша показуха в действии.
Огнеметом сподручнее...
Маски в аптеках так и не появились.Сегодня зашёл в ближайшую: нет таковых,-купил резиновые перчатки,развернулся,плюнул и ушёл.
Франк с Шеломенцевым конечно клоуны. прижались друг к другу и без масок. пока президент говорит о мерах предосторожности, барнаульская власть своим наглядным примером показывает, как их надо соблюдать
Маски на свежем воздухе носить бесполезно!!! На улице надо как можно дышать воздухом
Возьмите меня в коцмонавты!
3.04.2020 11:31
- гость -
развернулся,плюнул и ушёл.
Целенаправленное заражение - это статья.
Какая к чертям дезинфекция? Мусор в многоквартирных домах не вывозили с понедельника!!!
Это оне, конечно, большие молодцы, что такие показательные выступления провели!!! А теперь, внимание, вопрос: за пределами никому не нужной аллеи люди как бы и не живут????
Цирк уехал....
надо зреть в корень....кто учредители этой конторы? был ли тендер? кто остальные участники ? и сколько вернулось в виде апельсинок?
А где в космонавты записыуют
Я, если честно, думал что зарядят поливальные машины и пустят их по дорогам опрыскивать всё и вся. А тут, две перделки и куча журналистов, типа тараканов.
Еще попа туда с кадилом приплели бы.
Ну а что, по конституции то бог закреплен.
Что опять за нытье с масками. Их не будет в аптеках уже понятно. В чем проблема - их можно шить. Я давно уже это сделала для своей семьи. Занимает это равно 15 минут.
Целенаправленное заражение - это статья.
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Я пока здоров как бык.За резинками заходил.
А меня сегодня в УК послали на фиг, когда я позвонила и спросила про обработку подъездов(((((((
Некоторые и ходят в масках,спустив до подбородка )
на заднем плане ржач, у меня примерно такая же реакция была на этот ролик. ох и клоуны
Спецобработка подъездов- это дело никак не дворников и уборщиков по подъезду.
Мусор вывезите сначала, а потом про дезинфекцию!!!
я бы на месте шеломенцева отвел бы его в сторонку, он похоже парами надышался. что он вообще мямлит?
Я пока здоров как бык.За резинками заходил.
В это время баловаться резинками тока и остаётся. Ура!!!!!!!!
Ну в переходах-есть смысл.И перила протереть( прохожим как можно меньше их касаться по возможности) А на улице,ночью...
У государства что ли руки не из того места растут, если любая домохозяйка может решить вопрос с маской за 15 минут? А зарплаты большие чиновники своими руками получать умеют? За сколько минут могут получить?
А что пошив масок организовать трудней, чем дезинфекцию всего города?
И за город не в тему: там клещи энцефалитные ползают и вороны трипперные летают.
ИБД полным ходом. Каким вся эта история с вирусом, который по сути грипп, которым люди болеют с ноября прошлого года.
А то что пенсы мрут так у них ещё куча болячек.
Давайте вместе с ними сидеть будем.
Предприниматели и так полу живые
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дезинфекцию достаточно проводить раз в неделю
да? а как же вирус, только один день в неделю заразен?
3.04.2020 12:09
- гость -
зато как можно победить в этой борьбе с вирусами, на фоне вымирающей америки
А в спальных районах будут обрабатывать? Или только центр города?
Там у них в Нью-Йорке в Центральном парке палаточный военный госпталь организовали.Без всякого доступа.И тишина...В смысле никакой информации оттуда.
Начните водяру бесплатно раздавать! Для дезинфекции населения - боевые 100 грамм!
Что же наш доблестный роспотребнадзор не выделил для мэра маску???
Бесплатная раздача водяры - это круто! Веселее бы прошли рабочие дни!