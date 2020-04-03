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Сплошная дезинфекция. Как в Барнауле обрабатывают улицы против коронавируса

, ИА "Амител"
В течение 15 минут к обработанной территории подходить нельзя

Фото: Вячеслав Мельников/ amic.ru

В Барнауле приступили к дезинфекции улиц против коронавируса. Санобработку начали с подземных переходов (в  городе их три) и главной аллеи столицы края – на проспекте Ленина.

Для дезинфекции используют хлорорганические составы, согласованные с Роспотребнадзором.

"Концентрация этих средств безопасна для граждан и эффективна против коронавируса. Вирус гибнет при взаимодействии с хлорсодержащими веществами. Так как инфекция может осаждаться на всех поверхностях, это необходимая процедура", – пояснила Лариса Зубова, начальник отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Что именно будут дезинфицировать?

Санобработке будут подвергать улицы, аллеи, подземные переходы, остановочные павильоны (их в городе 605) и дороги (600 км).

Как часто и опасно ли это для людей?

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дезинфекцию достаточно проводить раз в неделю. В администрации  города составят график проведения санобработок и каждый горожанин сможет с ним ознакомиться. Делается это для того, чтобы люди знали, в какой день и в какое время они будут проходить. Согласно правилам дезинфекции, в течение 15 минут к обработанной территории нельзя подходить, чтобы не пострадать.

Дороги в Барнауле начнут обрабатывать с понедельника и будут это делать ночью. Главное, чтобы ночные температуры воздуха были положительными и жидкость не вымерзала.

А вот общественные территории планируется дезинфицировать днем. Народные дружинники будут патрулировать территорию и не допускать людей в опасную зону. 

В администрации также сообщили, что работы по дезинфекции общественных территорий готово выполнить ООО ДЦ "Биоальтернатива", которое имеет всю необходимую разрешительную документацию, сертификаты, подтвержденную квалификацию специалистов.

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Комментарии

3.04.2020 11:03
1212

а почему мвд бездействует, на последнем фото явное нарушение режима самоизоляции. непорядок надо бюджет пополнить за счет данных несознательных граждан

3.04.2020 11:06
Гость

Это хорошо,что начались такие работы. Нада ещё управляшек подопнуть, чтобы подъезды начали обрабатывать.

3.04.2020 11:07
- гость -

Надеюсь,не только центр будут дезинфицировать? А то про график со вчерашнего дня говорят,а где он,этот график?

3.04.2020 11:08
гость

1212
Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

3.04.2020 11:08
- гость -

Объясните, для чего дезинфицировать асфальт? Его кто-то облизывать планирует? Во дворах дизинфекция проводиться будет?

3.04.2020 11:11
- гость -

На последнем фото люди без масок, не соблюдают интервал в 1,5 метра.

3.04.2020 11:11
Гость

Потому что всех в центр тянет гулять вот и начали с главной аллеи, все правильно.

3.04.2020 11:12
weret

В природной среде вирус и так примерно за 8 часов погибает. А вот хлористые соединения портят экологию - полезная микрофлора гибнет.

3.04.2020 11:13
@@

«Настоящие охотники за привидениями» - американский мультик напомнило, даже мелодия из него в голове закрутилась...

3.04.2020 11:15
- гость -

эээ, а что столько народа и без масок?? бессмертные?

3.04.2020 11:16
- гость -

Ну по Ленинскому проспекту это понятно, особливо тщательно перед зданиями аминистрации, а вот пойдут ли по Гущина на пересечении с Попова, асфальт на пешеходной дорожке провалился после осеннего ремонта тепловых сетей, горы снега, льда, мусора.

3.04.2020 11:16
- гость -

А маски появились в аптеках?

3.04.2020 11:17
- гость -

Балаган должен продолжаться!

3.04.2020 11:17
- гость -

3.04.2020 11:16
- гость -
А где обещанный график?

3.04.2020 11:17
- гость -

Дезинфекция такая же как уборка снега

3.04.2020 11:18
- гость -

А не пробовали просто мыть асфальт водой с помощью машин? Гораздо быстрее процесс обработки шел бы.

3.04.2020 11:20
- гость -

Да что вы разнылись "нет масок, нет масок". У вас руки из задницы? Сшить не можете?

3.04.2020 11:24
- гость -

3.04.2020 11:12
weret
В природной среде вирус и так примерно за 8 часов погибает.

Как-то искал, сколько коронавирус живет на земле. Не нашел нигде. По идее, там его должны почти сразу сожрать бактериофаги.

3.04.2020 11:27
- гость -

3.04.2020 11:12
weret
В природной среде вирус и так примерно за 8 часов погибает.

что за вирус 8 часов на асфальте живет?

3.04.2020 11:28
- гость -

Любой транспорт надо дезинфицировать!

3.04.2020 11:29
- гость -

Девчонка красава из перехода через ленточку прыг скок. А тут первые лица на переднем плане. Вот она вся ваша показуха в действии.

3.04.2020 11:30
- гость -

Огнеметом сподручнее...

3.04.2020 11:31
- гость -

Маски в аптеках так и не появились.Сегодня зашёл в ближайшую: нет таковых,-купил резиновые перчатки,развернулся,плюнул и ушёл.

3.04.2020 11:32
111

Франк с Шеломенцевым конечно клоуны. прижались друг к другу и без масок. пока президент говорит о мерах предосторожности, барнаульская власть своим наглядным примером показывает, как их надо соблюдать

3.04.2020 11:41
Гость

Маски на свежем воздухе носить бесполезно!!! На улице надо как можно дышать воздухом

3.04.2020 11:42
- гость -

Возьмите меня в коцмонавты!

3.04.2020 11:42
- гость -

3.04.2020 11:31
- гость -
развернулся,плюнул и ушёл.

Целенаправленное заражение - это статья.

3.04.2020 11:43
Гвоздь

Какая к чертям дезинфекция? Мусор в многоквартирных домах не вывозили с понедельника!!!

Это оне, конечно, большие молодцы, что такие показательные выступления провели!!! А теперь, внимание, вопрос: за пределами никому не нужной аллеи люди как бы и не живут????

Цирк уехал....

3.04.2020 11:43
петух с докучаево

надо зреть в корень....кто учредители этой конторы? был ли тендер? кто остальные участники ? и сколько вернулось в виде апельсинок?

3.04.2020 11:44
- гость -

А где в космонавты записыуют

3.04.2020 11:45
- гость -

Я, если честно, думал что зарядят поливальные машины и пустят их по дорогам опрыскивать всё и вся. А тут, две перделки и куча журналистов, типа тараканов.
Еще попа туда с кадилом приплели бы.
Ну а что, по конституции то бог закреплен.

3.04.2020 11:48
Гостья

Что опять за нытье с масками. Их не будет в аптеках уже понятно. В чем проблема - их можно шить. Я давно уже это сделала для своей семьи. Занимает это равно 15 минут.

3.04.2020 11:49
- гость -

Целенаправленное заражение - это статья.
---------------------------------
Я пока здоров как бык.За резинками заходил.

3.04.2020 11:51
Эх

А меня сегодня в УК послали на фиг, когда я позвонила и спросила про обработку подъездов(((((((

3.04.2020 11:52
- гость -

Некоторые и ходят в масках,спустив до подбородка )

3.04.2020 11:55
гость

на заднем плане ржач, у меня примерно такая же реакция была на этот ролик. ох и клоуны

3.04.2020 11:56
- гость -

Спецобработка подъездов- это дело никак не дворников и уборщиков по подъезду.

3.04.2020 11:58
- гость -

Мусор вывезите сначала, а потом про дезинфекцию!!!

3.04.2020 11:58
гость

я бы на месте шеломенцева отвел бы его в сторонку, он похоже парами надышался. что он вообще мямлит?

3.04.2020 12:01
Ох, уж эти рез

Я пока здоров как бык.За резинками заходил.

В это время баловаться резинками тока и остаётся. Ура!!!!!!!!

3.04.2020 12:03
- гость -

Ну в переходах-есть смысл.И перила протереть( прохожим как можно меньше их касаться по возможности) А на улице,ночью...

3.04.2020 12:08
гость

У государства что ли руки не из того места растут, если любая домохозяйка может решить вопрос с маской за 15 минут? А зарплаты большие чиновники своими руками получать умеют? За сколько минут могут получить?

3.04.2020 12:09
гость

А что пошив масок организовать трудней, чем дезинфекцию всего города?

3.04.2020 12:09
- гость -

И за город не в тему: там клещи энцефалитные ползают и вороны трипперные летают.

3.04.2020 12:09
- гость -

ИБД полным ходом. Каким вся эта история с вирусом, который по сути грипп, которым люди болеют с ноября прошлого года.
А то что пенсы мрут так у них ещё куча болячек.
Давайте вместе с ними сидеть будем.
Предприниматели и так полу живые

3.04.2020 12:10
- гость -

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дезинфекцию достаточно проводить раз в неделю

да? а как же вирус, только один день в неделю заразен?

3.04.2020 12:13
- гость -

3.04.2020 12:09
- гость -

зато как можно победить в этой борьбе с вирусами, на фоне вымирающей америки

3.04.2020 12:16
Александра

А в спальных районах будут обрабатывать? Или только центр города?

3.04.2020 12:19
- гость -

Там у них в Нью-Йорке в Центральном парке палаточный военный госпталь организовали.Без всякого доступа.И тишина...В смысле никакой информации оттуда.

3.04.2020 12:20
гость

Начните водяру бесплатно раздавать! Для дезинфекции населения - боевые 100 грамм!

3.04.2020 12:22
- гость -

Что же наш доблестный роспотребнадзор не выделил для мэра маску???

3.04.2020 12:25
Гость

Бесплатная раздача водяры - это круто! Веселее бы прошли рабочие дни!

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