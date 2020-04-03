Две кровати, две тумбочки и шкаф: барнаульцы рассказали о карантине под Новосибирском

Супружеская пара из Барнаула рассказала об условиях пребывания на карантине в санатории под Новосибирском. Как уже сообщал amic.ru, самолет из Бангкока приземлился в Толмачево 1 апреля. Всех пассажиров сразу же отправили на карантин. Для этого власти Новосибирска выделили оздоровительные центры "Обские зори" и "Лунный камень".

Среди прибывших – 17 туристов из Алтайского края. Так, например, жительница Барнаула Наталья вместе с мужем планировали вернуться домой 7 апреля, однако коронавирус внес свои коррективы, пишет "КП-Новосибирск".

Как только самолет начал снижение у Толмачево, пассажирам сообщили, что сразу их никто не отпустит. Сначала необходимо две недели провести под принудительным карантином. По прибытию в пансионат людям измерили температуру, провели в комнату и заперли на ключ.

"Комната небольшая, где-то девять – одиннадцать метров. Здесь две кровати, две тумбочки и шкаф. Больше мебели нет. Хорошо, что санузел есть – проситься не надо. Душ, раковина, унитаз – все есть", – описывает условия Наталья.

При заселении им не выдали питьевую воду. Наталья рассказывает, что из соседних комнат доносились крики с просьбами принести воды, потому что некоторые семьи были с детьми.

"Проблему с водой через час решили. Я так понимаю, это была инициатива принимающей стороны – администрации пансионата. Они, видимо, съездили в магазин, купили воду, разнесли по комнатам по пол-литровой бутылочке на человека", – продолжает Наталья. Еду принесли ближе к десяти вечера: через шесть часов после заселения. На ужин была картошка с куском жареной колбасы, яблоки и стакан компота.

По словам Натальи, претензий у них нет. Пара и так планировала честно отсидеть дома двухнедельный карантин. Даже заказала такси, чтобы не ехать из Толмачево в Барнаул на автобусе.

Напомним, по официальным данным в Алтайском крае подтверждены четыре случая COVID-19. В Новосибирской области зарегистрировали 10 заболевших.