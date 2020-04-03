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Горбольница № 4 Барнаула теперь принимает только пациентов с пневмонией

, ИА "Амител"
При выявлении коронавируса больных будут отправлять в РТП

Больницу № 4 Барнаула перепрофилировали под пациентов с пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Теперь все больные с пневмонией переводятся в эту больницу, каждого пациента будут проверять на коронавирус. При положительном результате на COVID-19 людей переведут в горбольницу № 5, которую перепрофилировали под больных именно с таким диагнозом.

При этом медработники, которые контактировали с зараженными, будут вынуждены остаться в медучреждении на карантин. Врачи об этом знают и готовы к такому развитию ситуации, подчеркивают в Минздраве.

Пациентов, которые проходили лечение в четвертой городской с другими диагнозами, перевели в другие медучреждения. Минздрав также опроверг информацию, что в больнице выявили больного COVID-19, и теперь ее закрывают на карантин.

Как ранее сообщил amic.ru, городская больница № 5 в Барнауле была полностью перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом. Кроме этого, Минздрав распорядился подготовить инфекционные госпитали на территории других больниц Алтайского края.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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