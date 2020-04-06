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Привезут почти все. Как в Барнауле и Бийске заказать любой товар не выходя из дома?

, ИА "Амител"
Что делать, если в ближайших магазинах нет того, что вам нужно?
Фото: Сервис заказа такси 'Максим'

Фото: Сервис заказа такси "Максим"

Кажется, еще как минимум месяц всем нам придется сидеть по домам. Только вот как обойтись без вкусной еды, необходимых лекарств и любимых вещей, которые вы зачем-то оставили у друзей? Если терпеть такое безобразие вы не намерены, но и подвергать себя риску не хочется, можно воспользоваться удобной доставкой. Такую опцию в Барнауле и Бийске ввели в сервисе заказа такси "Максим": там появилось сразу два новых тарифа.

"Курьер"

Бушующая в мире пандемия коронавируса сильно поменяла нашу жизнь. Могли ли вы представить, что даже забрать свои вещи от родственников станет огромной проблемой? Тариф "Курьер" создан для того, чтобы даже на карантине вы не чувствовали себя беспомощным. Водитель вместо вас заберет посылку и доставит ее по нужному адресу.

Услуга работает и пользуется популярностью, рассказал директор по региональному развитию сервиса "Максим" Алексей Маркин.

"Сейчас люди отправляют с водителями посылки, личные вещи, просят забрать еду из кафе. В дальнейшем, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, тарифы останутся. Мы ожидаем, что они будут востребованы независимо от карантина", – подчеркнул Маркин.

Сколько стоит:

Тариф "Курьер" полностью соответствует тарифу "Эконом". Поэтому вам просто рассчитают нужный маршрут и назовут стоимость. Посылку доставят до подъезда. Если вам нужно, чтобы заказ принесли к двери, придется доплатить еще 30 рублей.

"Купим и привезем"

Если вы устали сидеть дома, а душа требует креветок, их тоже можно заказать через "Максим". Водитель купит для вас все самое необходимое. И речь не только о еде: заказать можно также безрецептурные лекарства и предметы первой необходимости. А вот доставка алкоголя и сигарет запрещена законом, поэтому их заказать не получится. Кстати, заказывать можно не только для себя, но и для других. Поэтому с помощью сервиса "Максим" вы можете позаботиться о родственниках, которые сами сходить в магазин не могут.

Сколько стоит:

Тариф "Купим и привезем" обойдется вам на 100 рублей дороже эконома. Укажите список покупок и отправьте водителю деньги банковским переводом. После покупки он предъявит вам чек и, если что, вернет сдачу. 

В компании строго следят за тем, чтобы в условиях пандемии водители всегда были в масках и соблюдали все санитарные требования ВОЗ.

На правах рекламы
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

6.04.2020 10:46
Серый

Да... Сейчас доставка актуальная. Перепрофилирование такси идёт на другие услуги.

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