Рубцовчанка шьет защитные маски и бесплатно раздает их детям

Жительница Рубцовска Анна Незамаева задалась целью внести свой вклад в защиту населения от коронавируса и стала шить защитные маски, сообщает газета "Местное время".
"Защитные маски изготавливаются по всем правилам – пятислойные: два слоя хлопка и три слоя марли. Они так же, как и фабричные, защищают в течение двух-трех часов, – пишет издание. – К тому же маски многоразовые, их можно постирать, прогладить утюгом и пользоваться вновь".
Девушка бесплатно раздает их детям. Когда слухи о благотворительнице разошлись по городу, к Незамаевой стали поступать многочисленные заказы от горожан и даже местных организаций.
Приходится нелегко – девушка воспитывает ребенка и работает на основной работе, поэтому на изготовление масок остается не так много времени.
Если детям Незамаева помогает абсолютно бесплатно, то со взрослых берет "символическую" плату в 20 рублей. По ее словам, именно столько уходит на марлю и ткань.
Чтобы помочь населению защититься от инфекции, девушка в соцсетях даже выложила инструкцию, как сделать маску своими руками. Кстати, на amic.ru вы тоже можете ознакомиться с видеороликом по созданию защитной маски. Это оказалось совсем несложно.
Комментарии
Вот молодец девочка. Может и барнаулка такая есть? Я бы рублей по 50 взял десяточек для социально незащищенных, чисто раз в неделю в магазин и аптеку выйти. Есть телефончик такой барнаулки?
Правда если поедешь к такой можно на 30 тысяч попасть, но ради социально незащищенных можно рискнуть, полицейские не звери, поймут
не пойму, почему местная власть не организует производство масок?!
Спрос есть, руки есть
в Барнауле- 100р цена,,самопальной" маски.
Сейчас найдутся те, кто проверит наличие лицензии, оплату пошлины, уплату налога с самозанятых граждан...
А девочке огромное спасибо, за то что она хоть что то делает, а не занимается пустобрёхством и профанацией
3.04.2020 13:39
гость
час назад три барышни у,,Светофора",в красивых(красных) масках с вышивкой- спросил,шьют сами,цена 100 р.
постеснялся взять телефон,а надо было.
Умница! Огромное спасибо! Побольше бы таких людей!
3.04.2020 13:47
кара нтин
Пока ты здесь плачешь о самопальных масках, мог себе уже 5 масок сделать.
Только добро, творимое человеком, остается, и благодаря ему жизнь чего-нибудь стоит.
Ж. Ж. Руссо
Такая прекрасная молодая мама!
чего мне плакать и ныть?
рад за девчонку,с Рубцовска.
и горд за Царя,и страну.
3.04.2020 14:05
кара нтин
Молодец, что хоть не разучился гордиться за страну.