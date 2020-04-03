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Алтайский экономист рассказал, что будет с бизнесом из-за длинных выходных

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Артем Поломошнов уверен, что борьба с коронавирусом приведет к тяжелым последствиям для экономики
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса: по 30 апреля включительно. Это мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан. Представители бизнеса рискуют понести огромные убытки. Уже сейчас многим предприятиям нечем платить сотрудникам зарплату. О последствиях решения Владимира Путина amic.ru рассказал алтайский экономист Артем Поломошнов

Удар для бизнеса

Продление нерабочей недели до конца апреля является серьезным вызовом для российской экономики, в первую очередь для компаний малого бизнеса. По словам специалиста, именно бизнес возьмет на себя основную тяжесть удара нерабочего месяца. Ему не компенсируют, как во многих других странах, затраты на зарплаты сотрудникам. Есть только элементы, связанные с пролонгацией кредитов, но это не компенсация.

"Что касается экономики – то она получит очень тяжелый удар. Если пояснять простым языком, то экономика работает по следующим законам: предприниматель создает товар (услугу), продает ее на рынке и из вырученных средств выплачивает заработную плату, коммунальные расходы, оплачивает материалы, приобретенные для создания товара (услуги) и прочие расходы, связанные с процессом производства, а остаток в виде прибыли либо тратит на свои нужды, либо вкладывает в расширение собственного дела", – объясняет Артем Поломошнов.

Сейчас же, по словам экономиста, процесс реализации товара и получения за это средств выпал из цепочки. При этом от всех последующих обязанностей предпринимателей никто не освободил. То есть бизнесмены получили сразу убыток в своей деятельности, как минимум в размере заработных плат сотрудников, арендных плат и прочих обязательных платежей, в том числе процентов по кредитам, охраны, коммунальных платежей и т.д.

"Для того чтобы пережить подобную ситуацию предприниматель должен обладать достаточным для покрытия этих убытков запасом прочности. Поверьте, что большинство микропредприятий, а также предприятий малого и среднего бизнеса этим запасом не обладают", – добавляет экономист. 

Банки будут закрываться

В ближайшее время начнется волна неплатежей и между предприятиями, и по кредитам. И если сегодня ЦБ России "закачивает" ликвидностью, а при банкротстве компаний банки смогут забрать залоговое имущество, то у предпринимателей такой возможности не будет. Как отмечает Артем Поломошнов, кредиты под 0%  на выплату зарплаты – это не решение, а отсрочка проблемы, как и налоговые отсрочки. Неплатежи по кредитам могут привести к отзыву лицензий у небольших банков. По его мнению, при любом развитии сценария экономику России ждут большие проблемы.

"Масштаб последствий сейчас оценить просто невозможно", – заключил эксперт.

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он продлил режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля с полным сохранением зарплаты. При этом медучреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти (и СМИ) продолжат работу. Также меры борьбы с вирусом будут зависеть от той или иной обстановки в регионе страны. Многие эксперты уверены, что эти меры приведут к сокращению ВВП РФ в 2020 году примерно на 2,5-2,8%. Реально располагаемые доходы населения в этом году могут снизиться на 2-4%. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.04.2020 13:42
bservice

Средний класс начинается от 17 тыс рублей. в России (президент сказал) около 200 долларов. Одни богачи живут, которые могут себе позволить все. Спокойнее доходы упадут всего на 2-4 %. Что все так переживают.

3.04.2020 13:44
АБОРИГЕН

Потому что бизнес для Путина это воровство, коррупция и откаты, спекулянты и барыги. Не стоит удивляться такому убогому пониманию как работает экономика, ожидать большего от чекиста не нужно.

3.04.2020 14:13
- гость -

Да похрен на бизнес, что будет с людьми???

3.04.2020 14:24
- гость -

Надо заканчивать с патаями, доминиканами, гоями. И нация будет здоровее. На остальное деньги найдутся. Скромнее надо быть,скромнее.

3.04.2020 15:06
Ленар

тяжелых последствий может и не быть, если национализировать природные богатства,
алкогольную промышленность, табак и развить свое производство на все виды товаров

3.04.2020 15:45
- гость -

Путин - всё

3.04.2020 17:10
dirserver

3.04.2020 14:13
- гость -
Да похрен на бизнес, что будет с людьми???

===========

То же будет, что и с бизнесом. Только чуть позже. Совсем чуть-чуть позже.

3.04.2020 19:46
гость

Экономистом быть не надо,чтобы понять,что все мы в ж...Особенно приятно,что президент "позаботился" о населении-с полным сохранением зарплаты.Подумалось,в разных странах живем?

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