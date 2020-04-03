Пища для ума. Забираем любимые книги в ближайшем продуктовом

Чтение – отличный способ интересно и с пользой провести время дома. Сейчас, когда книжные отделы закрыты, нужные книги можно найти в обычном продуктовом. Интернет-магазин "Читай-город" отправит ваш заказ в ближайшую к дому "Пятерочку". Но если вы уже закупились продуктами и не планируете выходить из дома, доставку можно оформить и на дом.
Заберу в "Пятерочке"
Товар можно получить на кассах "Пятерочки" и в специальных постаматах. Заказы оформляются от любой суммы. До 15 апреля доставка будет бесплатной.
"Книголюбам очень важна быстрая доставка. Друг посоветовал интересную книгу – и хочется прочитать ее прямо сейчас. Мы делаем все, чтобы в самоизоляции наши покупатели сохранили возможность получать новые книги. Это особенно важно для регионов, которые находятся далеко от Москвы", – сообщает руководитель департамента цифрового развития сети книжных магазинов "Читай-город" Лидия Ширяева.
Все заказы доставляются более чем в 8 тысяч магазинов торговой сети "Пятерочка" по всей России. Доставкой занимается компания 5Post* через 12 собственных сортировочных центров.
"Книги – важный элемент досуга и наше окно в мир, пока мы на карантине. Мы рады предоставить быструю и удобную доставку новому партнеру – интернет-магазину "Читай-город". В непростой эпидемиологической ситуации мы продлеваем срок хранения заказов в постаматах с трех до семи дней. Это позволит покупателям в комфортном режиме забрать товар", – говорит управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.
Закажу домой
Товар доставят прямо до двери и передадут, соблюдая дистанцию. Для барнаульцев такая доставка будет стоить от 200 рублей. Но при заказе от 2000 рублей – привезут бесплатно.
*Дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы.
Комментарии
Вы серьезно, про книги? Вы вообще, хоть слушаете, как распространяется вирус, как развивается? И то, что на шероховатых поверхностях, типа картона, живет по трое суток?