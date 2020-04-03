Барнаульцы не торопятся на кредитные каникулы

Барнаул вошел в число городов с наименьшей заинтересованностью в кредитных каникулах. Также в этом списке Махачкала, Грозный, Симферополь и Чита, следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ.
Больше всего запросов зафиксировали в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле и Краснодаре. В целом по стране около 3% опрошенных или их знакомых готовы просить у банков кредитные каникулы. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, пишет "Российская газета".
Как уже сообщал amic.ru, о возможности введения кредитных каникул ранее заявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к нации 25 марта. По мнению президента, мера поддержки должна коснуться тех, кто потерял более 30% дохода из-за пандемии коронавируса.
Комментарии
Да люди просто забили на это. Они позвонили в банк раз, два и их отшили. Справку о снижении зп просят, большая часть работает по серым схемам, где официалка = минимималке, ее то снижать не будут. А по факту доходы упали более чем на 30%, у некоторых даже на 100(((
Что они в банк принесут.
Как всегда, государство думает о народе, не спит ночами.....
Фу, аж противно от вчерашнего выступления ВВ стало
Барнаульцы умеют читать и понимают, что никто им таких справок не даст и каникул не даст, поэтому не тратят время на бесполезное занятие с собиранием бумажек и звонками в банк.
пока бумажки будешь собирать, тем более в таких условиях, реально, зарплаты лишишься и платить нечем и откажут. Зашибись, "каникулы"
Про серые зп очень хорошо сказано. Если есть возможность, нужно подождать принятия закона об этих каникулах. (На данный момент не принят. Требуется одобрение СФ и подпись ВВП) После этого обязательно обязательно писать письмо в банк. Даже если откажут, у вас будет всё равно на руках хотя бы это письмо и отказ.
Гасится и не платить не правильно. Сначала нужно письмо в банк. А потом, если уже откажут - говорить что платить не могу, письмо я вам писал(а). И вот уже тогда, если не дадут отсрочку - не платить если нет возможности и гасится. Ждать введения новой упрощённой системы банкротства. До 700 тыс. она будет бесплатна.