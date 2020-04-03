"Жалко, если путевки сгорят". Четыре врача из Алтайского края сидят на карантине

Четыре врача из ЦРБ Хабарского района были помещены на карантин после отдыха за границей. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на информацию от Минздрава Алтайского края.
Специалисты КГБУЗ "Хабарская ЦРБ" отдыхали за границей по путевкам, приобретенным еще в 2019 году. Сейчас медики находятся в условиях самоизоляции, у всех взяты мазки на COVID-19, но результатов пока нет. Состояние врачей контролируют участковые терапевты, а передвижение – сотрудники полиции.
Как сообщил "КП" источник, пожелавший остаться неизвестным, поездки за границу во время пандемии врачи оправдали словами: "Жалко, если путевки прогорят".
Как ранее сообщал amic.ru, 17 алтайских туристов, прилетевших из Бангкока в Новосибирск 1 апреля, сейчас находятся в оздоровительных центрах "Обские зори" и "Лунный камень" на карантине.
Комментарии
Сейчас наверное 99% жителей Хабаров на измене сидят.
Хорошо если всё обойдется, а если нет, то этих "Жалко, если путевки прогорят", в местную котельную?
и это мед.работники!!!Ощущение,что людей не учит чужой опыт и чужие смерти..
поездки заграницу во время пандемии врачи оправдали словами: "Жалко, если путевки прогорят"
Жизнью готовы рискнуть, ради отдыха. Оторваться на отдыхе, как в последний раз
Цена жизни своей, близких и незнакомых людей - стоимость путевки . Слов нет.