Денег не будет, но вы держитесь. Реакция интернета на второе обращение Путина

Фото из сети интернет
Второго апреля президент Владимир Путин выступил с повторным обращением к нации. Основными тезисами послания были: продление режима нерабочих дней до 30 апреля, главам субъектов РФ будут предоставлены дополнительные полномочия, регионы сами будут принимать решения о том, какой режим вводить, также президент отметил, что нерабочий режим может быть сокращен в зависимости от эпидситуации.
Интернет куда с большим пессимизмом отреагировал на это обращение, в отличие от первого.
Денег нет, но вы держитесь. 2.0 pic.twitter.com/TGDGE3asN6— Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 2, 2020
Работодатели вышли из чата России— csi kfc (@RitaBonavita) April 2, 2020
Интересно, а если мы сотни млрд$ резервов копили для кризиса, то для какого же именно кризиса мы это делали, если даже сейчас не лучший момент для социальной помощи опасающимся нищеты людям?— Сиди дома 🏠 (@traktor_bang) April 2, 2020
Что тогда можно считать приемлемым для траты резервов кризисом? Нападение Гитлера?
Пропаганда всю жизнь: — Нам нужна сильная самодержавная власть с жесткой рукой, чтобы когда настанет трудный момент, власть не мямлила, а взяла на себя ответственность и действовала быстро, эффективно и решительно.— Сиди дома 🏠 (@traktor_bang) April 2, 2020
Трудный момент: *настал*
Власть:🙈🙈🙈
что ж, Российская Федерация внезапно вспомнила, что она федерация, где в разных регионах уместны разные правила и меры, а у местных властей должно быть побольше полномочий.— Альфина @ самоизоляция (@alphyna) April 2, 2020
а можно всегда так?
ПУТИН: ДАЛЬШЕ КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ И ПУСТЬ ЖИВЫЕ ПОЗАВИДУЮТ МЕРТВЫМ— Обнулённая фурфура (@dm_e) April 2, 2020
30 марта—30 апреля — нерабочие дни— ГнусьCoV-19 | СИДИ ДОМА (@gnooskov) April 2, 2020
1 мая — ДЕНЬ ТРУДА
У Путина представление о бизнесе, как у антисемитов про евреев. Я думаю, он искренне думает, что у всех бизнесов есть какие-то мешочки с золотом.— шило в стенку (@michaelnacke) April 2, 2020
Ну знаете, "продлеваю режим нерабочих дней до 30 апреля" можно было и в твите написать— ЗАРЫКОВСКАЯ 2.0 (@Daria_Olegovna) April 2, 2020
До 30-го pic.twitter.com/rJaN2HKwpk— Bob Farber (@Bobchensk) April 2, 2020
Комментарии
За мемасики про Президента уже выехали за редактором АМИКа.
Ждем новость про посадку представителя информ агенства.
Стукачок или потомственный нквдэшник?
Что людям жрать? вот что он не сказал. С сохранением зарплат это явно не про нашу страну. У гос служащих может она и сохраниться, а у людей которые на сдельной ЗП что делать?
Зачем это выкладывать? Знаете же, что там процентов 50 - это трольчатина забугорная.
АМИК, а вы прям смелые, такие статейки то публиковать...
20 лет Путин рулил всем в стране, упиваясь властью и отобранной у регионов самостоятельностью. Влазил в такие сферы, которые всегда и везде решаются местными властями, общественными организациями, сообществами граждан. Замкнул на центр поступающие налоги, распределение бюджета, конституцию...
А в редкий момент, когда стал необходим тот самый сильный центр, сказал, мол, я тут со своей властной вертикалью всё упустил - дальше каждый сам за себя.
Мы однозначно выживем.
Вопрос из зала:
"Владимир Владимирович, а мы?"
Совершенно очевидно что данный персонаж живёт в параллельной вселенной и не понимает как и чем живёт обычный житель этой страны, раз вторую неделю несёт ахинею.
3.04.2020 14:05
- гость -
дальше каждый сам за себя.
Такого Путин нигде не говорил. Это вымысел таких же тупоголовых, как ты.