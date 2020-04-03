Всплеска пневмонии в Алтайском крае нет

Никакого всплеска случаев пневмонии в Алтайском крае нет. Об этом в ответ на вопрос amic.ru заявила в ходе онлайн-конференции заместитель председателя регионального правительства Ирина Долгова.
В первом квартале 2020 года в крае зарегистрировали чуть более 4,5 тысячи случаев пневмонии. За тот же период прошлого года – 7,5 тысячи. Одновременно в стационарах региона находится порядка 300 больных. Из них четверо-пятеро – в тяжелом состоянии. У всех берут анализы на коронавирус. Пока ни один не дал положительного результата.
Ранее читатели amic.ru сообщили, что, в частности, в городской больнице № 8 ("Трансмаш") находится огромное число заболевших пневмонией. Пациентам не хватает коек, они лежат прямо в коридорах.
По словам Долговой, это не правда. В "Трансмаше" терапевтическое отделение насчитывает 60 коек. На данный момент заняты 57 из них.
"Мы никакие цифры не скрываем", – подчеркнула заместитель главы алтайского правительства.
По данным на 3 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше двух с половиной тысяч человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
Из 60 коек заняты 57 коек. Остальных разогнали -выписали. Итого 3 койки свободные чем и похвастались. А то что в коридорах лежат -наговоры. И при этом говорят всплеска пневмонии нет?! А когда всплеск пневмонии это 60 коек занято?
На фото попов, глава мин.здрава, сменивший пол под воздействием коронаровируса
не верю я им
Плюс эпидемии в том что за мед помощью, при любом недомогании, обращаются все кто в обычном режиме этого бы не сделал.
тесты не делают, поэтому имеем, что имеем
ПО ноябрю-декабрю'19 приведите статистику.
Говорят, очень много было пневмоний, атипично много
Вы когда пишете, предыдущие статьи свои перечитывайте, 10 марта сняли карантин из-за вспышки пневмонии, репортажи были в СМИ, а теперь вдруг ничего не было, и в больницу не мешало бы съездить...
Бред какой-то. В моей палате свободна койка. Не приглашаю ... Мне так лучше.