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Заболевшие коронавирусом в Алтайском крае общались с 271 человеком

, ИА "Амител"
Личности всех установлены

Четверо зараженных в Алтайском крае общались в общей сложности с 271 человеком. Об этом заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Весь контактный круг установлен, проводятся необходимые мероприятия. 

Как уже сообщал amic.ru, первой в регионе заразилась жительница Барнаула, приехавшая из Доминиканской Республики, затем ее муж, следом – человек, контактировавший с семьей. 

Далее заразилась женщина. Ранее она родила ребенка в роддоме горбольницы № 11. На следующий день у нее подтвердился коронавирус. Женщину перевели в городскую больницу №5. Новорожденный остался под наблюдением врачей роддома.

По информации Минздрава Алтайского края, состояние всех больных сейчас удовлетворительное, роженица находится в состоянии средней степени тяжести. 

По данным на 3 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше двух с половиной тысяч человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.04.2020 12:30
- гость -

А эти 271 человек с каким количеством народа успели пообщаться? Страшно даже представить! А всего-то и надо было - посадить на карантин одну богатую, но абсолютно безответсвенную (ну чтоб не ругаться матом) семейку любителей экзотики и экстрима.

3.04.2020 12:34
Nic

3.04.2020 12:30
- гость -

Отдых в Доминикане уже является показателем богатства?

3.04.2020 12:34
гость

общались с 271 человеком

Да ну, это в одном магазине они с таким количеством пересеклись. Зашли раз по 10 в магазин, передали там деньги на кассе, кассир сдала эти деньги на сдачу и деньги таким же образом пошли гулять по Барнаулу. А еще в очереди на кассе постояли с неизвестными людьми, чьи личности установить невозможно

3.04.2020 12:36
гость

В аэропорту это надо было пресекать, а не ловить теперь по всему городу. Скупой платит дважды

3.04.2020 12:44
- гость -

Ширится, растет заболевание....
В.С.Высоцкий

3.04.2020 12:53
- гость -

Амик, напечатайте откровения заведующего отделения реанимации барнаульской больницы РТП Евгения Коростелева. Вы же там на связи с администрацией. Вопросы им задаёте. Появится ещё больше вопросов после прочтения этих откровений.

3.04.2020 12:53
Да

Работяги по Доминиканам не разъезжают...

3.04.2020 12:54
- гость -

Вождь сказал, что 17.000 это средний класс, а доминикана уже подороже будет.

3.04.2020 12:56
- гость -

3.04.2020 12:34
Nic
Оставьте вы уже эту женщину в покое. Неужели вы думаете она первая? Первая в официальных новостях, да. Какое было начало, ни тестов ни масок (впрочем и сейчас тоже), так что тут может уже толпы зараженные бродят, и без симптомов перенесут заразу как ни разу не болевшие. Не поняли и все. А эти счастливчики сидят в инкубаторе, читают про себя грязь

3.04.2020 13:04
Мимопроходящий

3.04.2020 12:34
Nic

Отдых в Доминикане как таковой никаким показателем не является. А вот отдых "во время чумы" является показателем безответственности и тупоголовости.

3.04.2020 13:07
Гость

Сколько прибыло и сколько ещё зависло где то по отдыхам, потом тоже плакать будут ой карантин денег нет на еду помогите

3.04.2020 13:13
- гость -

3.04.2020 12:44
- гость -
Ширится, растет заболевание....
В.С.Высоцкий

Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб —
Применяйте, люди, обтирания!))

3.04.2020 13:16
- гость -

3.04.2020 12:56
- гость -

Бесполезно это обьяснять. Почти сплошное средневековье вокруг со смартфонами в руках.

3.04.2020 13:18
шутка второго

3.04.2020 12:56
- гость -
из-за этих,,сидящих в инкубаторе"по собственной ,,исключительности" вам может не хватить места в больнице.
согласны?

3.04.2020 13:21
гость

Согласны

3.04.2020 13:25
- гость -

А где экспресс-тесты,высокоточные тесты про которые так много говорят?
Почему именно самоизоляция?

3.04.2020 13:26
- гость -

Какая Доминикана... Средний класс 17 тыс. Жрать ни фига не купишь после оплаты ЖКХ

3.04.2020 13:27
- гость -

Ах страна, моя родная
Утанууула лодка в ней
Правовооое Государство
Не бывает прававей
Прававооое,прававоое
Не бывает прававей!

3.04.2020 13:30
- гость -

3.04.2020 12:53
- гость -

Муть он несет. Сравнивать Барнаул с Москвой - это нонсенс.
Там всего больше на порядки - и населения, и туристов, и контактов между людьми.

3.04.2020 13:39
- гость -


3.04.2020 12:34
Nic
Ну да. Бедные туда не ездят

3.04.2020 14:03
Н. Мордюкова

Наши люди в булошную на такси не ездят.
p.s. оказывается он не такой и страшный. Смертность, по крайней мере в России, не выше гриппозной. Так зачем вовка грабит людей?

3.04.2020 14:08
- гость -


3.04.2020 12:34
Nic
Сидя в Белокурихе легко осуждать людей, проживающих в Барнауле.

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