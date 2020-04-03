Заболевшие коронавирусом в Алтайском крае общались с 271 человеком

Четверо зараженных в Алтайском крае общались в общей сложности с 271 человеком. Об этом заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Весь контактный круг установлен, проводятся необходимые мероприятия.
Как уже сообщал amic.ru, первой в регионе заразилась жительница Барнаула, приехавшая из Доминиканской Республики, затем ее муж, следом – человек, контактировавший с семьей.
Далее заразилась женщина. Ранее она родила ребенка в роддоме горбольницы № 11. На следующий день у нее подтвердился коронавирус. Женщину перевели в городскую больницу №5. Новорожденный остался под наблюдением врачей роддома.
По информации Минздрава Алтайского края, состояние всех больных сейчас удовлетворительное, роженица находится в состоянии средней степени тяжести.
По данным на 3 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше двух с половиной тысяч человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
А эти 271 человек с каким количеством народа успели пообщаться? Страшно даже представить! А всего-то и надо было - посадить на карантин одну богатую, но абсолютно безответсвенную (ну чтоб не ругаться матом) семейку любителей экзотики и экстрима.
3.04.2020 12:30
- гость -
Отдых в Доминикане уже является показателем богатства?
общались с 271 человеком
Да ну, это в одном магазине они с таким количеством пересеклись. Зашли раз по 10 в магазин, передали там деньги на кассе, кассир сдала эти деньги на сдачу и деньги таким же образом пошли гулять по Барнаулу. А еще в очереди на кассе постояли с неизвестными людьми, чьи личности установить невозможно
В аэропорту это надо было пресекать, а не ловить теперь по всему городу. Скупой платит дважды
Ширится, растет заболевание....
В.С.Высоцкий
Амик, напечатайте откровения заведующего отделения реанимации барнаульской больницы РТП Евгения Коростелева. Вы же там на связи с администрацией. Вопросы им задаёте. Появится ещё больше вопросов после прочтения этих откровений.
Работяги по Доминиканам не разъезжают...
Вождь сказал, что 17.000 это средний класс, а доминикана уже подороже будет.
3.04.2020 12:34
Nic
Оставьте вы уже эту женщину в покое. Неужели вы думаете она первая? Первая в официальных новостях, да. Какое было начало, ни тестов ни масок (впрочем и сейчас тоже), так что тут может уже толпы зараженные бродят, и без симптомов перенесут заразу как ни разу не болевшие. Не поняли и все. А эти счастливчики сидят в инкубаторе, читают про себя грязь
3.04.2020 12:34
Nic
Отдых в Доминикане как таковой никаким показателем не является. А вот отдых "во время чумы" является показателем безответственности и тупоголовости.
Сколько прибыло и сколько ещё зависло где то по отдыхам, потом тоже плакать будут ой карантин денег нет на еду помогите
3.04.2020 12:44
- гость -
Ширится, растет заболевание....
В.С.Высоцкий
Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб —
Применяйте, люди, обтирания!))
3.04.2020 12:56
- гость -
Бесполезно это обьяснять. Почти сплошное средневековье вокруг со смартфонами в руках.
3.04.2020 12:56
- гость -
из-за этих,,сидящих в инкубаторе"по собственной ,,исключительности" вам может не хватить места в больнице.
согласны?
Согласны
А где экспресс-тесты,высокоточные тесты про которые так много говорят?
Почему именно самоизоляция?
Какая Доминикана... Средний класс 17 тыс. Жрать ни фига не купишь после оплаты ЖКХ
Ах страна, моя родная
Утанууула лодка в ней
Правовооое Государство
Не бывает прававей
Прававооое,прававоое
Не бывает прававей!
3.04.2020 12:53
- гость -
Муть он несет. Сравнивать Барнаул с Москвой - это нонсенс.
Там всего больше на порядки - и населения, и туристов, и контактов между людьми.
3.04.2020 12:34
Nic
Ну да. Бедные туда не ездят
Наши люди в булошную на такси не ездят.
p.s. оказывается он не такой и страшный. Смертность, по крайней мере в России, не выше гриппозной. Так зачем вовка грабит людей?
3.04.2020 12:34
Nic
Сидя в Белокурихе легко осуждать людей, проживающих в Барнауле.