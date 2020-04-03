Пятница, 3 Апрель, 14:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
15°

3548 +0
Обь
127см -7


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Грозит банкротство. Алтайские бизнесмены просят губернатора отменить нерабочий месяц

, ИА "Амител"
Предприниматели назвали решение Путина "сокрушительным ударом по экономике"
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Около 20 руководителей компаний Алтайского края направили коллективное письмо губернатору Виктору Томенко с призывом разрешить предприятиям продолжить работу в апреле. Текст обращения есть в распоряжении amic.ru.

"Понимая всю серьезность ситуации с распространением пандемии, принимая все необходимые меры на своих предприятиях по профилактике заболеваемости, мы также отчетливо осознаем насколько сокрушительный удар наносится жесткими ограничительными мерами экономической ситуации в нашей стране, в регионе, на каждом конкретном нашем предприятии", – утверждают бизнесмены.

Предприниматели обратили внимание, что решение президента России Владимира Путина ставит их под угрозу банкротства и может привести к сокращению числа сотрудников. Это связано с тем, что несмотря на простаивание, компаниям придется выплачивать кредиты, арендные платежи, налоги и зарплаты.

"Для большинства из нас грядущий полуторамесячный простой несет неминуемые проблемы, следствием которых неизбежно станут банкротства, сокращение деятельности, существенное снижение числа рабочих мест", – подчеркивают авторы письма.

Они выразили уверенность, что принятые губернатором меры не позволят распространиться коронавирусу на территории Алтайского края и попросили не вводить нерабочий месяц, сохранив все остальные ограничения.

"Считаем правильным сохранить график рабочего времени на предприятиях края с неукоснительным соблюдением требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования", – предложили авторы обращения.

По оценкам бизнесменов, угрозу можно минимизировать альтернативными мерами, такими как закрытие границ региона для всех, кроме персонала организаций, осуществляющих межрегиональные грузоперевозки.

Со своей стороны, предприниматели пообещали полное "соблюдение требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования".

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.04.2020 14:20
Economist

Призыв должен быть иной. Если принято решение оставаться дома до 30 апреля, значит пора делать прямые выплаты из фонда национального благосостояния. Размер фонда 123 миллиарда долларов, это почти 10 триллионов рублей. При выплате 20 000 рублей каждому жителю России, нужно чуть меньше 3 триллионов.

3.04.2020 14:22
- гость -

Со своей стороны, предприниматели пообещали полное "соблюдение требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанционирования".

А если будет вспышка на предприятии, то кто за это ответит? Почему они коллективно не дописали?

3.04.2020 14:25
гость

я бы подписался конечно под таким письмом, но это все иллюзия. не пойдет он на эти меры, скорее подаст в отставку по примеру коллег. не хотят они нести ответственность, это ясно

3.04.2020 14:26
- гость -

А возить работников на своем авто будут по одному, шоп дистанцию соблюдать?

3.04.2020 14:26
- гость -

купи-продайки всполошились?

3.04.2020 14:28
Атомная бомба

От безделья можно и продвинуться рассудком. Но... Раз уж заразу привезли, то угробить АК - дело техники и таких просьб. Опыт Китая известен - остановка производства и только. Под страхом расстрела.

3.04.2020 14:42
- гость -

Всё правильно, этот балаган нужно прекращать.

3.04.2020 14:42
Я ЛЕГЕНДА

НАИВНЫЕ ВЫ РЕБЯТКИ

3.04.2020 14:43
- гость -

3.04.2020 14:26 - гость -
купи-продайки всполошились?
А ты не купи-продайку ешь? Я тоже считаюмаразмом данный указ. В каждом регионе надо подходить к этому вопросу персонально, а не судить по Москве. У нас вполне можно было отказаться от полной изоляции.

3.04.2020 14:44
- гость -

3.04.2020 14:29
- гость -

А тебе купи-продайка, лишь бы своих работников подставить!

3.04.2020 14:44
Я ЛЕГЕНДА

Вы и в правду думаете что из за Вас и Ваших предприятьий отменят самоизорляцию . то есть дать Вам работать тем самым поставить под УГРОЗУ жизни людей алтайского края !!!

3.04.2020 14:49
- гость -

3.04.2020 14:44
Я ЛЕГЕНДА

3.04.2020 14:49
Дмитрий

Вот для этого и введен режим "самоизоляция", т.е. граждане сами сидят дома по своему желанию, и несут сами ответственность за свои действия и финансы. В случае объявления ЧС - прекращают действия ( и ответственность) по договорам. ЧС это форс-мажор. А у нас не принято официально ни одним органом, что короновирус - это форс-мажор. Так что платите кому должны!

3.04.2020 14:50
- гость -

3.04.2020 14:44
Я ЛЕГЕНДА
Поддерживаю!

3.04.2020 14:50
гость

каждый из этих бизнесменов будет ездить в персональном авто, с масками и прочими атрибутами, а рабочие как нибудь, главное - прибыль себе любимому. а вообще то надо как отписался экономик вверху.

3.04.2020 14:51
- гость -

Жаль, что таких "трудяг и умников" как Китае не расстреливают. Может наши до 7 лет лишения свободы помогут?

3.04.2020 14:51
Ерунда

Какие то странные просьбы, которые конечно не ведут ни к чему. Так или иначе жизнь остановлена на месяц, губернатор не в силах на это влиять. Что толку от функционирования сейчас скажем фитнес клуба или магазина? Не поможет выстоять. Затормозилась жизнь и в других регионах, в других сферах. Мы допустим работаем, попадаем под указ как компания с непрерывным циклом, а что толку если 80 процентов заказчиков приостановились? И далеко не все они в пределах региона. Нужно стоять до конца, эпидемия если будет, то последствия будут дольше. Лучше сейчас остановится на пару недель. Чем хорошие спецы слягут в больницы и начнется паника, люди просто не станут выходить на работу. Те кто писал не смотрят вперед. Сейчас и так все стоит, от того что разрешить работать жизнь не изменится.

3.04.2020 14:53
- гость -

Вот и показали истинное лицо наши бызнэсмены. Даже Путин призывает всех изолироваться! Это сравни войне! Невидимая зараза уничтожает людей! А эти.... на чужих жизнях бизнес себе поднимают((( Вам и так все налоги на 6 месяцев отменили, и всё равно плачите.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
14:52
Два алтайских предприятия вошли в новый список системообразующих организаций 0
14:46
Пять лет в бою. История солдата, прошедшего Вторую Мировую до конца 0
14:33
"Дай Бог, все наладится". Алтайские храмы продолжают работать и готовятся к Пасхе 3
14:23
Ирина Долгова рассказала, сколько все-таки аппаратов ИВЛ в Алтайском крае 1
14:12
Грозит банкротство. Алтайские бизнесмены просят губернатора отменить нерабочий месяц 18
14:03
Двое медработников отказались работать с зараженными коронавирусом в Алтайском крае 14
13:49
Денег не будет, но вы держитесь. Реакция интернета на второе обращение Путина 14
13:35
Рубцовчанка шьет защитные маски и бесплатно раздает их детям 11
13:23
Власти расследуют дело об утечке личных данных первой заболевшей COVID-19 на Алтае 12
13:09
Стало известно о состоянии здоровья недавно родившей жительницы Барнаула с COVID-19 8
12:58
Школьные каникулы в Алтайском крае продлили до 12 апреля 2
12:42
Всплеска пневмонии в Алтайском крае нет 6
12:34
Алтайский экономист рассказал, что будет с бизнесом из-за длинных выходных 4
12:16
Заболевшие коронавирусом в Алтайском крае общались с 271 человеком 24
12:12
Барнаульцы не торопятся на кредитные каникулы 4
12:07
Предприниматели Алтая могут пройти сертификацию продукции бесплатно 0
12:00
"Жалко, если путевки сгорят". Четыре врача из Алтайского края сидят на карантине 14
11:48
Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками 35
11:36
Горбольница № 4 Барнаула теперь принимает только пациентов с пневмонией 1
11:21
Две кровати, две тумбочки и шкаф: барнаульцы рассказали о карантине под Новосибирском 7
11:09
Весенний "губернаторопад": политологи раскрыли причины массовых отставок глав регионов 6
10:57
Сплошная дезинфекция. Как в Барнауле обрабатывают улицы против коронавируса 79
10:44
У официально неболевших коронавирусом россиян нашли антитела к инфекции 17
10:31
На Оби в Барнауле заметили движение льда 3
10:25
Тело похудело. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту 3
10:05
Известный алтайский спортсмен заболел коронавирусом, находясь в Москве 6
09:38
Инфекционист назвал "основную цель" коронавируса 11
09:20
Клещи проснулись на Алтае 2
09:05
Алтайская пенсионерка провалилась в колодец и сутки ждала помощи 8
08:49
Губернатор Камчатки подал в отставку после критики из-за коронавируса 19
08:33
Сказочный ужин. Необычные котлетки, которые тают во рту 2
08:17
Виновата природа. Застройщик объяснил, почему в барнаульском поселке пропала вода 10
08:03
Выручка упала, персонал в отпуске: как барнаульский общепит выживает в самоизоляции 26
07:50
Кредитные каникулы из-за коронавируса: что это такое и как воспользоваться 1
07:34
Максим Фадеев рассказал, как ему удалось сбросить 82 килограмма 2
07:03
Берегите себя и свой бизнес. Как вести дела, не рискуя здоровьем 3
06:47
Пушист и прекрасен. Фотографии безупречных котов 0
06:31
Корень не поможет. ВОЗ опровергла эффективность имбиря при лечении COVID-19 7
06:14
Краткость и ее последствия. Что осталось "за кадром" послания Владимира Путина? 36
06:01
До +19°С потеплеет в Алтайском крае 3 апреля 1
23:39
"Извини, это первый раз". Итальянцы сварили борщ для российских врачей 0
23:20
Лукашенко высказался за единую валюту с Россией 3
23:04
Офтальмологи рекомендуют отказаться от контактных линз на время пандемии 0
22:40
Минздрав начнет проверять всех госпитализированных с пневмонией на коронавирус 8
22:01
Два региона могут объединить в России. Губернаторы обоих уже подали в отставку 10
21:25
Сидим до майских. Путин продлил нерабочие дни из-за COVID-19. Главные тезисы 23
21:05
Путин: регионы сами смогут выбирать режимы в зависимости от обстановки с COVID-19 10
20:59
Путин: апрель в России будет нерабочим 34
19:43
Онлайн-трансляция обращения Владимира Путина к нации 12
19:36
Запас медицинских масок в аптеках Алтайского края оценили в 2 тысячи штук 26

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.