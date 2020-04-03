Грозит банкротство. Алтайские бизнесмены просят губернатора отменить нерабочий месяц

Около 20 руководителей компаний Алтайского края направили коллективное письмо губернатору Виктору Томенко с призывом разрешить предприятиям продолжить работу в апреле. Текст обращения есть в распоряжении amic.ru.
"Понимая всю серьезность ситуации с распространением пандемии, принимая все необходимые меры на своих предприятиях по профилактике заболеваемости, мы также отчетливо осознаем насколько сокрушительный удар наносится жесткими ограничительными мерами экономической ситуации в нашей стране, в регионе, на каждом конкретном нашем предприятии", – утверждают бизнесмены.
Предприниматели обратили внимание, что решение президента России Владимира Путина ставит их под угрозу банкротства и может привести к сокращению числа сотрудников. Это связано с тем, что несмотря на простаивание, компаниям придется выплачивать кредиты, арендные платежи, налоги и зарплаты.
"Для большинства из нас грядущий полуторамесячный простой несет неминуемые проблемы, следствием которых неизбежно станут банкротства, сокращение деятельности, существенное снижение числа рабочих мест", – подчеркивают авторы письма.
Они выразили уверенность, что принятые губернатором меры не позволят распространиться коронавирусу на территории Алтайского края и попросили не вводить нерабочий месяц, сохранив все остальные ограничения.
"Считаем правильным сохранить график рабочего времени на предприятиях края с неукоснительным соблюдением требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования", – предложили авторы обращения.
По оценкам бизнесменов, угрозу можно минимизировать альтернативными мерами, такими как закрытие границ региона для всех, кроме персонала организаций, осуществляющих межрегиональные грузоперевозки.
Со своей стороны, предприниматели пообещали полное "соблюдение требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования".
Комментарии
Призыв должен быть иной. Если принято решение оставаться дома до 30 апреля, значит пора делать прямые выплаты из фонда национального благосостояния. Размер фонда 123 миллиарда долларов, это почти 10 триллионов рублей. При выплате 20 000 рублей каждому жителю России, нужно чуть меньше 3 триллионов.
Со своей стороны, предприниматели пообещали полное "соблюдение требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанционирования".
А если будет вспышка на предприятии, то кто за это ответит? Почему они коллективно не дописали?
я бы подписался конечно под таким письмом, но это все иллюзия. не пойдет он на эти меры, скорее подаст в отставку по примеру коллег. не хотят они нести ответственность, это ясно
А возить работников на своем авто будут по одному, шоп дистанцию соблюдать?
купи-продайки всполошились?
От безделья можно и продвинуться рассудком. Но... Раз уж заразу привезли, то угробить АК - дело техники и таких просьб. Опыт Китая известен - остановка производства и только. Под страхом расстрела.
Всё правильно, этот балаган нужно прекращать.
НАИВНЫЕ ВЫ РЕБЯТКИ
3.04.2020 14:26 - гость -
купи-продайки всполошились?
А ты не купи-продайку ешь? Я тоже считаюмаразмом данный указ. В каждом регионе надо подходить к этому вопросу персонально, а не судить по Москве. У нас вполне можно было отказаться от полной изоляции.
3.04.2020 14:29
- гость -
А тебе купи-продайка, лишь бы своих работников подставить!
Вы и в правду думаете что из за Вас и Ваших предприятьий отменят самоизорляцию . то есть дать Вам работать тем самым поставить под УГРОЗУ жизни людей алтайского края !!!
3.04.2020 14:44
Я ЛЕГЕНДА
Вот для этого и введен режим "самоизоляция", т.е. граждане сами сидят дома по своему желанию, и несут сами ответственность за свои действия и финансы. В случае объявления ЧС - прекращают действия ( и ответственность) по договорам. ЧС это форс-мажор. А у нас не принято официально ни одним органом, что короновирус - это форс-мажор. Так что платите кому должны!
3.04.2020 14:44
Я ЛЕГЕНДА
Поддерживаю!
каждый из этих бизнесменов будет ездить в персональном авто, с масками и прочими атрибутами, а рабочие как нибудь, главное - прибыль себе любимому. а вообще то надо как отписался экономик вверху.
Жаль, что таких "трудяг и умников" как Китае не расстреливают. Может наши до 7 лет лишения свободы помогут?
Какие то странные просьбы, которые конечно не ведут ни к чему. Так или иначе жизнь остановлена на месяц, губернатор не в силах на это влиять. Что толку от функционирования сейчас скажем фитнес клуба или магазина? Не поможет выстоять. Затормозилась жизнь и в других регионах, в других сферах. Мы допустим работаем, попадаем под указ как компания с непрерывным циклом, а что толку если 80 процентов заказчиков приостановились? И далеко не все они в пределах региона. Нужно стоять до конца, эпидемия если будет, то последствия будут дольше. Лучше сейчас остановится на пару недель. Чем хорошие спецы слягут в больницы и начнется паника, люди просто не станут выходить на работу. Те кто писал не смотрят вперед. Сейчас и так все стоит, от того что разрешить работать жизнь не изменится.
Вот и показали истинное лицо наши бызнэсмены. Даже Путин призывает всех изолироваться! Это сравни войне! Невидимая зараза уничтожает людей! А эти.... на чужих жизнях бизнес себе поднимают((( Вам и так все налоги на 6 месяцев отменили, и всё равно плачите.