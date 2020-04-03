Школьные каникулы в Алтайском крае продлили до 12 апреля

Детсады, школы, техникумы и вузы Алтайского края будут работать несмотря на нерабочий месяц, объявленный Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава регионального Минобрнауки Максим Костенко.
Согласно сообщению, с 13 апреля занятия в школах и техникумах начнутся в дистанционном режиме. Вузы края будут работать с 6 апреля – также в условиях самоизоляции студентов и преподавателей. Графики работы разместят на сайтах образовательных учреждений в ближайшее время.
Детсады продолжат работать для тех детей, чьи родители работают на жизненно важных объектах.
Костенко также напомнил, что актуальную информацию о работе образовательных учреждений края можно узнать в официальных аккаунтах ведомства или по телефону горячей линии 8 (3852) 206-444.
Как ранее сообщил amic.ru, 2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля во всех вузах, колледжах и детсадах Алтайского края были объявлены недельные каникулы.
Комментарии
Детсады, школы, техникумы и вузы Алтайского края будут работать несмотря на нерабочий месяц
Лишь бы с ними работали не те, кто уже успел пообщаться с 271 человеком, которых полиция установила
вы этим вирусом с октября прошлого года болеете. это грипп. может более агрессивный и устойчивый, но грипп.
борьба с ним причиняет больше вреда чем он сам.