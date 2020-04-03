Барнаулец заплатил мошеннику 150 тысяч рублей за регистрацию автомобиля из Японии

Барнаулец купил на японском аукционе автомобиль, доплатил за его ввоз в Россию 154 тысячи рублей, но так и не дождался машины. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратился 34-летний житель Барнаула. Он приобрел на аукционе в Японии автомобиль Toyota, который доставили в город на юге России. Но для начала машину нужно было зарегистрировать, поэтому барнаулец нашел в интернете человека, который был готов сделать это в Москве.
За "растаможку" он перевел помощнику на банковский счет 154 тысячи рублей. Однако обещание аферист не сдержал и через какое-то время перестал выходить на связь.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Комментарии