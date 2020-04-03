У первых трех зараженных в Барнауле болезнь протекает в легкой форме. А вот у женщины с COVID-19, которая недавно родила ребенка, состояние здоровье средней тяжести. До сих пор не установлено, от кого она заразилась. Об этом рассказала Ирина Долгова, заместитель председателя правительства Алтайского края во время пресс-конференции.
Женщина родила ребенка в роддоме горбольницы № 11. Туда теперь направляют рожать тех, кто имеет признаки простуды или контактировали с прилетевшими из-за границы. "У нее наблюдались симптомы ОРВИ, поэтому ее направили в 11-й роддом. Там в изолированном медицинском боксе она рожала. В день родов провели обследование на наличие коронавирусной инфекции. И когда получили результат, в экстренном порядке ее перевели в горбольницу № 5", – сказала Ирина Долгова.
Новорожденный остался под наблюдением врачей роддома. По словам Долговой, у ребенка уже взяли анализ на коронавирус, результат отрицательный. Сейчас он находится в реанимационном блоке, на 10-й день после рождения возьмут повторный тест.
Вся бригада врачей, принимающая роды у зараженной женщины, отправлена на карантин. У них взяли анализы.
Напомним, в Алтайском крае четверо зараженных. Сейчас они находятся в горбольнице № 5. Им предоставляют все необходимые лечебные препараты. Известно также, что с ними контактировал 271 человек. Сейчас все эти люди находятся под наблюдением.
По данным на 3 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше 2,5 тыс. человек. В регионе действует режим самоизоляции.
Комментарии
Стало известно о состоянии здоровья недавно родившей жительницы Барнаула с COVID-19
Но ничего неизвестно, откуда у нее COVID-19. Интересно, а почему это так скрывают?
может быть потому что незнает??
Здоровья ребенку!
Пусть все будет с малышом хорошо. И пусть мамочка поправляется. И все нам здоровья. Берегите себя !!!!
Да может и не знает, но версия быть должна, не сильно запутанное дело, чтобы примерно догадываться. А если нет даже примерно, значит возникает подозрение, что знают точно
Как беременная не знает где она шаталась?
Или я чего-то не понимаю
Но уж отца-то ребёнка она знает!
может, попала в магазин вместе с приехавшими из доминиканы, муж же не соблюдал карантин