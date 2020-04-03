Малышева назвала продукты для иммунитета к коронавирусу

Телеведущая Елена Малышева дала рекомендации людям, которые находятся в группе повышенного риска по коронавирусу.
В первую очередь, нужно пить много воды, утверждает заслуженный врач России.
"Обезвоженные люди болеют всем, чем можно, – подчеркнула Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале. – Чем меньше воды, тем больше концентрация микробов ".
По ее словам, в зависимости от заболевания, необходимо увеличить потребление продуктов с содержанием цинка и селена.
Так, людям, страдающим сахарным диабетом, следует усиленно "пополнять запасы" цинка в организме, так как заболевание способствует его выведению, а он необходим для активации так называемых "клеток-убийц", которые атакуют вирусы. Цинком богаты такие продукты, как устрицы, овсяные и кукурузные хлопья.
Пенсионерам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями следует повысить потребление пищи с содержанием селена, например, бразильских орехов. Они помогут укрепить иммунитет, чтобы успешно противостоять COVID-19, утверждает телеведущая.
Ранее amic.ru писал, что Елена Малышева в очередном выпуске программы "Жить здорово!" назвала самый "хороший" вид онкологических заболеваний.
Комментарии
Почем у нас нынче в Барнауле устрицы, не подскажете?
Вводит в заблуждение население - эта тётка не может давать таких рекомендаций, ибо знать такого не может!
Лен - КСИЛЕН. Ответ стандартный. Вот тебе и КВН. Гражданка Америки и Мама в Америке. А здесь бабло рубит шоу менка.
Порет как всегда чушь. Как будто кроме нее никто не знает, в каких продуктах содержится селен.