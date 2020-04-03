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Власти расследуют дело об утечке личных данных первой заболевшей COVID-19 на Алтае

, ИА "Амител"
Результатов пока нет
Фото: lentachel.ru

Фото: lentachel.ru

Дело об утечке данных женщины, заболевшей COVID-2019 в Доминикане, расследуется. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. 

На данный момент результатов нет, но расследование продолжается. Необходимо выяснить, как личные данные пациентки оказались в открытом доступе в интернете. 

Напомним, что первая пациентка с коронавирусом в Алтайском крае прилетела из Доминиканы и находилась на самоизоляции. Вместе с ней в самолете летели несколько алтайских депутатов. Супруг зараженной режим нарушал и ходил на работу. 

После того как о болезни стало известно и женщину госпитализировали, она подверглась травле. Для того чтобы выяснить, откуда у людей появились ее данные, пациентка написала обращение в прокуратуру. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.04.2020 13:29
гость

интересно, а на неё кто-нибудь напишет за то что заразила?

3.04.2020 13:30
гость

Первая пациентка с коронавирусом в Алтайском крае прилетела из Доминиканы и находилась на самоизоляции. Вместе с ней в самолете летели несколько алтайских депутатов. Супруг зараженной режим нарушал и ходил на работу

По моему этих официально опубликованных данных уже достаточно

3.04.2020 13:33
- гость -

Правильно. Задолбали эти паникеры и завистники виртуальные.

3.04.2020 13:41
- гость -

Надо же ! Вторая Валя Терешкова! Обнулилась! Обидели её!
Поменьше надо в соцсетях свои фото с отдыха постить и в профилях свои персональные данные указывать.
Сейчас найти человека по соцсетям и школьник сможет.

3.04.2020 13:49
- гость -

Поменьше надо в соцсетях свои фото с отдыха постить

ПОЧЕМУ?!

3.04.2020 13:54
- гость -

3.04.2020 13:49
- гость -

Хотя бы потому что некоторые соцсети любят без спроса снимать деньги с пользовательских карт.

3.04.2020 14:00
- гость -

А кому понадобилось её данные?
По-моему в данном случае без разницы, не от неё так от другого, но эта хрень все равно появилась бы в крае, может чуть позже...

3.04.2020 14:04
Свое мнение

Мое детство прошло в деревне. Весной обычно в апреле в мае ежегодно родители брали суточных цыплят. При покупке не давали выбирать просто кидали их по 20-100 в коробку (в зависимости кому сколько нужно) и приносили домой. Дома их начинали кормить и обогревать лампой. Всегда находился самый слабый цыпленок у которого, было что-то плохо со здоровьем. Либо ножка хромая, либо шея кривая либо еще что-то. Всегда более здоровые цыплята начинали обижать - клевать более слабых и если во время не заметить и не изолировать такого цыпленка то его сородичи могли просто его заклевать и даже съесть частично. Люди ничем не отличаются от этих цыплят. Человек заболел. Его отделили от остальных, однако находятся всегда те кто хочет поклевать изолированного. Так было, так есть, так будет всегда. Люди - дикие животные.

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