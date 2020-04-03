Пострадавший от взрыва ребенок скончался в Магнитогорске

Полуторагодовалый ребенок, пострадавший в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, скончался в больнице. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.
Ребенок скончался 2 апреля. 28 марта его перевезли их Магнитогорска в Челябинск, где он находился в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ.
Как ранее сообщал amic.ru, взрыв в Магнитогорске произошел 26 марта. Тогда МЧС эвакуировали из дома 31 человека, двое погибли, а двое детей оказались в больнице.
Изначально причиной инцидента называли утечку бытового газа, но после оказалось, что взорвался газовый баллон, который принес один из жителей дома. Мужчина задержан, ведется следствие.
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