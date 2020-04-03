Безопасно и недорого. Где купить все необходимое к режиму самоизоляции

Защитные маски, продукты питания и хозяйственные товары – то, без чего не обойтись на карантине. Чтобы не посещать несколько разных магазинов, все необходимое можно приобрести на территории "Торгово-производственного комплекса Алтайского края" (китайский рынок). Он находится по адресу проспект Космонавтов, 59.
Многоразовые защитные маски для лица производства алтайской компании ООО "Леко" можно купить:
- на продовольственном рынке "Народный выбор", торговое место № 159;
- на въезде на территорию рынка со стороны проспекта Космонавтов;
- в киосках № 6А и № 33.
Администрация "Торгово-производственного комплекса Алтайского края" сообщила, что в компании строго контролируют цены на товары, а также проводят санитарную обработку всей территории каждые два часа. Рынок работает ежедневно с 9 до 17 часов.
АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края"
Адрес: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 59.
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