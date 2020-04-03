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"Дай Бог, все наладится". Алтайские храмы продолжают работать и готовятся к Пасхе

, ИА "Амител"
Священники молятся, чтобы "губительное поветрие" исчезло
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Священнослужители не планируют отменять празднование Пасхи в Алтайском крае. Только вот в каком формате она пройдет из-за эпидемии коронавируса — большой вопрос. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе Алтайской митрополии. Несмотря на режим самоизоляции в крае, храмы продолжают работать и открыты для прихожан.

Пасхе быть

Священнослужители на Алтае продолжают выполнять свой долг и совершают богослужения согласно Уставу, сообщил глава информационного отдела Алтайской митрополии иерей Дмитрий Никитин. По его словам, для самих священнослужителей в преддверии Пасхи мало что поменялось.

"Конечно, мы готовимся к Пасхе. Это один из самых главных праздников. Все служения в храмах в любом случае будут совершаться. А вот пройдет ли она в привычном формате, когда все могут посетить богослужение, пока неизвестно. Все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка",  — сообщил иерей.

Никитин подчеркнул, что всю актуальную информацию о праздновании Пасхе и работе храмов публикуют на сайте митрополии. 

"Губительное поветрие"

Также Никитин напомнил, что у прихожан есть возможность заказывать требу и богослужения по телефону (телефоны мы указали в самом низу) или вызвать священника на дом. Запретить прихожанам посещать храм никто не может, но настоятели рекомендуют им соблюдать режим самоизоляции. 

Кроме того, митрополия раздает священнослужителям и верующим тексты молитвы "О губительном поветрии", которую обычно читают в разгар эпидемий. Прихожанам рекомендуют включить ее в свой молитвослов и каждый день читать дома.

Прихожан стало меньше

Количество прихожан в храмах при этом сократилось в разы, рассказал настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.

"Конечно, двери храма всегда открыты для всех. Мы как служили, так и будем служить. Конечно, дай Бог, чтобы ситуация наладилась. Но мы следуем призыву Патриарха и рекомендуем прихожанам оставаться дома. Если человек заказывает требу на дом, я интересуюсь, как  него здоровье, нет ли симптомов ОРВИ", — объяснил Неверов.

По его словам, При этом иерей напомнил, что "нет ничего такого" в том, чтобы соблюдать все требования ВОЗ и отправляться на "выездные" богослужения в маске. 

Напомним, с 31 марта в Алтайском крае действует режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать свои дома без лишней надобности. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих молиться дома и не ходить в храмы на время пандемии коронавируса.

Телефон Алтайской митрополии: (3862) 63-47-17

Телефон Свято-Никольской церкви: (3852) 35‒49‒75

Телефон Покровского кафедрального собора: (3852) 63‒62‒16

Телефон Александро-Невского собора: +7‒923‒005‒55‒52

Телефон храма Великомученика и Победоносца Георгия: +7‒923‒160‒00‒93

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

3.04.2020 14:41
- гость -

Беда долгогривым-прихожане не идут-денюжку не несут...

3.04.2020 14:42
- гость -

празднование Пасхи в Алтайском крае.

?! Празднование 75 летия победы перенесут на осень, возможно, а это нет?!

3.04.2020 14:53
Гость.

"Запретить прихожанам посещать храм никто не может," (с)
Губернатор закрыть храм не может? Пусть посещают закрытый и молятся на купола. А,ну да,это же не массовое скопление людей.
Так скоро и храмы не для кого строить будет.

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