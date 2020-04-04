Как справиться со стрессом и защитить себя от вируса в магазинах: рекомендации МЧС

Научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России выпустил рекомендации для населения в условиях распространения нового коронавируса. Подготовка всех материалов осуществлялась совместно с рабочей группой МЧС России по борьбе с COVID-19.
Так, например, здесь можно ознакомиться с информацией: "Что нужно знать о режиме повышенной готовности", "Ответственность граждан при нарушении режима самоизоляции", а также "Как справиться со стрессом во время пандемии", "Как защитить себя от вирусов в магазине", "Дезинфекционные мероприятия в период осложнения эпидемиологической ситуации", "Меры безопасности в транспорте и других общественных местах", "Чем занять себя и ребенка во время самоизоляции" и другие.
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