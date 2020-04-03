Двое медработников отказались работать с зараженными коронавирусом в Алтайском крае

Лишь двое медработников в Алтайском крае отказались работать с больными, у которых подтвержден COVID-19. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова, подчеркнув, что речь идет о тех случаях, которые известны ей. Остальные выполняют свой долг.
Медики имеют право отказаться, никто не будет их заставлять, уточнила Долгова. При этом тем, кто продолжает работать, положены дополнительные выплаты. На это российское правительство выделило более 12 миллиардов рублей. Порядок распределения суммы по регионам пока не принят.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 3 апреля, в Алтайском крае зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Трое пациентов в удовлетворительном состоянии, еще одна женщина – в состоянии средней тяжести. Под наблюдением из-за коронавируса в регионе находятся свыше двух с половиной тысяч человек.
В Алтайском крае действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
И неожиданно оказалось, что врачи и медперсонал важны для страны больше, чем все депутаты и топ-менеджеры вместе взятые.
Есть пятый случай, из-за которого я меня посадили на карантин. Выявлен вчера утром, но почему то в сми тишина... странно.
Объясните д@билам от власти, что медиков во время эпидемии должны обеспечить как минимум средствами защиты и зарплатами не меньше депутатских. Иначе следующий шаг развития трагедии будет основан на нехватке медиков из-за отказов так работать и из-за заражений, если не отказались.
Один из них Евгений Коростелев, тот самый ничего не знающий, но "очень честный"?
На весь край всего два здравомыслящих медика? Сомневаюсь! Должно быть больше. Неужели. Эй матери одиночки . Кто будет кормить Ваших детей сирот когда вирус убъет Вас? Депутаты? Думаете в детских домах им будет лучше? Опять сомневаюсь!
Думается, решение должно быть простое - лишение диплома и, соответственно, работы. Грешно смеяться, но это напоминает анекдот про пожарника - и форму дают, и график хороший, но как на пожар ехать, хоть стреляйся. Завтра полицейский на задержание не пойдёт, скажет, что подписывался только протоколы составлять, послезавтра военный скажет - я только на парады ходить хочу, а воюют пусть другие.
Они что себе позволяют?! Они же давали клятву гипопотаму
что медиков во время эпидемии должны обеспечить как минимум средствами защиты и зарплатами не меньше депутатских
Ну да, и пожарникам во время тушения пожара.
3.04.2020 14:21
- гость -
ты то наверняка волонтёр.
продукты развозишь старикам.
или в больничке помогаешь.
Не пожарники, а пожарные! Пожарник это жук.
3.04.2020 14:21
- гость -
Желательно головой думать, прежде чем начать писАть.
Медики должны на работе лечить людей, а работодатель обязан обеспечить условия работы. Если нет средств защиты, то любой медик после контакта с первым же заболевшим, становится не лекарем, а источником заразы, убивающей пациентов.
Работодатель, не обеспечив условия работы виноват в том, что люди не хотят работать.
Хотя чиновники со мной не согласятся.
Масок нет-но вы держитесь .тоже самое что денег нет но вы держитесь.Только так нам и отвечают.
Правильно сделали.
На это российское правительство выделило более 12 миллиардов рублей. Порядок распределения суммы по регионам пока не принят. А ну да конечно сейчас по пилят маленько и получится что врачам именно кто контактирует с больными выплатят по 100 руб.а себе заберут миллиарды.Потом отчитаются что всё хорошо мол заплатили людям.
Любой руководитель должен руководствоваться принципом: - Делай как я! Поэтому чтобы проверить на себе все ли сделано для эффективной и безопасной работы медицинских работников в условиях пандемии короновируса было бы честно со стороны Долговой и руководителей минздрава края лично пообщаться с заболевшими с использованием защитных средств которые массово используются медиками в крае. Итак каждый день перед поездкой на свое рабочее место.
Ну тут не написано, что отказались из-за отсутствия средств защиты, написано просто отказались. Для сохранения лица им, конечно, надо говорить так, но если это неправда, они так говорить не могут, это будет фейк. У них дети, я их понимаю, но и понимаю, что это не единственно заразное заболевание, которое врачи не хотят лечить. Пройдет коронавирус они не будут лечить туберкулез или новый вирус. Наверное правда за риск надо платить так, чтобы был смысл рисковать. Многие военные сейчас рискуют, потому что есть за что. Если этих медиков ограбят опасные преступники и полиция скажет, что таких опасных ловить не будет, потому что опасно, у полицейских дети, они тоже обидятся
А если эти медики все равно заболеют и их откажутся лечить их коллеги, они на коллег обидятся
Не удивили. Как платят, так и работают.
И 12 миллиардов Мы им уже пообещяли, и всё равно чёто им не так!
Навальнята любят прыгать на костях. Не они случайно тут подговаривают медработников на саботаж?
Я согласен, что зарплата медиков не высока в крае, так у нас все зарплаты не высоки.
Но эпидемии пока не видно, в сезон гриппа все работали, что изменилось сейчас?
момент удобный?
Кстати за сутки зараженных чуть меньше чем 4300, их 4149.
Еще нельзя сказать об улучшении, но следующие два дня уже покажут ситуацию. Держим кулачки.
медики опубликовали персональные данные больной бабы..ждем персональные данные отказавшихся работать медиков. Пусть на свое шкуре испытают травлю нашего сердобольного народа
медики имеют право не помогать больному?
Наверное в Москву поехали, там 450 тыс обещают + бесплатное жилье и питание
Презрение трусам и ренегатам!
Ну.. Не очень красиво, конечно, но и осуждать, не зная целиком ситуации, неправильно. А если работать надо с такими, как с 15.18 - то можно и понять.
Жить несколько месяцев или даже больше в больнице, в отрыве от семьи не хотят, скорее всего...Потом дети маму не узнают и муж другую жену найдет
А в Москве, говорят, наоборот, частные клиники закрылись, оттуда медики на 450 тысяч в месяц в городские больницы идут
3.04.2020 15:18
- гость -
А ты то путенёнок чё так радуешся, твой царь же вчера ясно дал понять, что как будешь и ты в том числе выживать это не его проблема. Чё радость ещё не прошла. Добавлю, в том числе и ты остался с долгами и без работы. Дошло? Ещё нет? Ну подождём немножко.
Конечно, зарплата это многое значит, но сейчас надо думать о спасении России, а то потом деньги взять негде будет и некому платить Во-первых, необходимо закрыть въезд и выезд в города, деревни, а также в другие субъекты Федерации. Во-вторых, провести беседу в деревнях, так как они думают, что их это не касается и поэтому ведут прежний образ жизни без соблюдения мер безопасности. Все жители должны соблюдать режим самоизоляции и в случае необходимого выхода на улицу надевать маски и соблюдать меры профилактики, а также запастись хотя бы на неделю необходимыми продуктами питания и медикаментами, чтобы реже выходить на улицу.
3.04.2020 16:54
- гость -
и в случае необходимого выхода на улицу надевать маски
Вы наверное из США пишите, к вам там два наших самолета с масками подлетели, вы их обратно отошлите, мы будем в случае необходимого выхода на улицу надевать маски
А как же клятва Гиппократа? А что это государство не может обеспечить врачей индивидуальными средствами защиты, чтобы они смогли полноценно выполнять свой долг. А то мы 11 самолетов с гуманитарной помощью в Сербию отправляем, в Сирии воюем, а своим гражданам и врачам помочь не можем.
Все правильно сделали!.
А скольких из умерших диагностируют на коронавирус?????, полагаю что -0, диагнозу подлежат только с подозрением на это заболеванием. Тогда и говорить не о чем
медики имеют право не помогать больному?
Почитай законодательство. Оказываются, могут. Больница не может отказать в помощи, но конкретный врач может отказаться от лечения конкретного больного, причем не аргументируя своего решения, а просто подав уведомление на имя главврача.
О, месный активизировался..... наверное греет душу предложение фюрера раздать всем просто так по 20 т.р.
Кстати, а когда вы соглашались на серые зарплаты, чем вы думали???