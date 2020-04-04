Биолог рассказал, как победить коронавирус

Две главные меры, которые помогут России справиться с коронавирусом, назвал в интервью газете "Известия" биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
По его словам, чтобы победить COVID-19, требуется продолжать карантин и ввести массовое тестирование по примеру Германии. Это позволит значительно уменьшить долю скрытых носителей инфекции, которых в настоящее время примерно половина.
"Надо, так же как в Германии, начать и ускорить проверку всех заинтересованных граждан, пусть поначалу и платную, на наличие иммунитета к коронавирусу и выдавать сертификаты гражданам с хорошим уровнем антител о том, что они защищены. Это было бы весьма разумным для выхода из карантина", – рекомендовал эксперт.
По его словам, чтобы воплотить это в жизнь, понадобятся диагностические тест-системы на антитела к коронавирусу. Для облегчения нагрузки на кошельки населения можно включить такое тестирование в страховые услуги, полагает Нетесов.
Ранее доктор медицинский наук, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, когда эпидемиологическая обстановка по коронавирусу достигнет своего пика в России.
Он спрогнозировал, что введенные российскими властями ограничения помогут сдержать распространение заболевания, поскольку происходит разобщение людей. Однако, по его словам, полностью остановить вирус не удастся, но, возможно, получится притормозить.
Комментарии
Ну так то да, " тестируй и изолируй", Южная Корея споткнулась на 31 пациентке (религиозная фанатка, не смотря на административные запреты, ходила на богослужения, заразила около 1000 человек), карантин долго держать не возможно, лекарство может оказаться хуже болезни, экономика развалится окончательно.
На просторах интернета:
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев перечислил месячную зарплату в фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Сразу в фонд начали поступать пожертвования "от промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса
У нас нет эпидемии вируса, у нас эпидемия страха.
Лучше разрешить людям работать, но с условием минимизации контактов, обязательного ношения масок, частого мытья рук, обеззараживания поверхностей и т.п. Все равно все переболеем, но так медленно, не все разом. Иначе народ с голоду грабить пойдет. Чиновники, сидящие на государственном обеспечении этого не понимают