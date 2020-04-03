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Ирина Долгова рассказала, сколько все-таки аппаратов ИВЛ в Алтайском крае

, ИА "Амител"
И почему не все из них будут использовать для пациентов с коронавирусом
Палата в госпитале в Барнауле, где будут лечить пациентов с COVID-19 / Фото: amic.ru

Палата в госпитале в Барнауле, где будут лечить пациентов с COVID-19 / Фото: amic.ru

В медицинских учреждениях Алтайского края на данный момент 869 аппаратов ИВЛ, сообщила 3 апреля заместитель председателя регионального правительства Ирина Долгова журналистам во время онлайн пресс-конференции.  

Однако в это число входят также транспортные аппараты ИВЛ и аппараты для новорожденных и детей, которые не получится использовать при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Для таких пациентов край может задействовать 669 аппаратов.

"Но и в этом случае мы также должны понимать, что все эти аппараты направить на больных коронавирусной инфекцией мы не сможем, так как наверняка в это же время другим людям может понадобиться этот аппарат для неотложной помощи, или будут проводиться какие-либо операции", – отметила Долгова.  

На первом этапе край для лечения пациентов с COVID-19 готов использовать 109 аппаратов, которые приобрели в прошлом году по нацпроекту. Если их будет недостаточно, то тогда для больных будут транспортировать аппараты ИВЛ из других лечебных учреждений.

Кроме того, Ирина Долгова сообщила, что правительство РФ  выделяет Алтайскому краю 195 аппаратов ИВЛ дополнительно и еще два – аппарата ЭКМО. Это метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма, когда собственные органы человека слишком больны, чтобы выполнять эту работу.

Напомним, 1 апреля заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая сообщила, что в Алтайском крае в рабочем состоянии есть более 600 аппаратов ИВЛ. Это вызвало многочисленные вопросы у жителей региона, так как ранее  власти указывали, что аппаратов в регионе более 800.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.04.2020 14:42
- гость -

В крае тысячи высокопоставленных чиновников: глав, замов, министров, депутатов, помошников, начальников МВД, ФСБ, ФСИН, судейские, прокурорские, их родственники, друзья семьи, знакомые...
И только 600 аппаратов, часть из которых должна оставаться в резерве.
Мы точно готовы?

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