Два алтайских предприятия вошли в новый список системообразующих организаций России

ЗАО "Алейскзернопродукт" и АО "Алтайвагон" вошли в новый перечень системообразующих организаций экономики РФ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
Список системообразующих предприятий – это те компании, которые государство будет поддерживать в кризисных ситуациях. Впервые он появился в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса, после сократился в 2014 году и был дополнен сейчас – в связи с кризисом мировой экономики из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Власти будут наблюдать за финансовым состоянием этих компаний и при необходимости оказывать им поддержку. Кроме двух алтайских предприятий в список вошли аэропорты, строительные и добывающие компании, авиаперевозчики и другие. Всего в списке теперь 646 компаний.
Комментарии
В этот список по жребию попадают, или по блату? Где Алтайкокс и другие предприятия?