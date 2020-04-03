Жители Алтая перестали летать на самолетах. Отменены десятки рейсов в Москву

Барнаульский аэропорт имени Германа Титова сообщил об отмене десятков внутренних рейсов из-за резкого падения пассажиропотока. По словам экспертов, жители региона практически перестали летать по стране. Многие направления будут остановлены на целый месяц.
Какие рейсы отменили?
Как сообщили в барнаульском аэропорту, авиакомпанией "Сила" отменен рейс Барнаул – Томск на 1 апреля 2020 года.
Авиакомпанией S7 и "Уральские авиалинии" также сокращено число рейсов сообщением Барнаул – Москва. Таким образом, авиакомпания S7 доставит пассажиров во все ранее указанные даты, кроме 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля, а "Уральские авиалинии" не будут выполнять рейсы 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля.
Перевозчик "КрасАвиа" также отменил рейсы сообщением Барнаул – Красноярск на 11, 14, 18 и 25 апреля.
Что будет с другими рейсами?
Сейчас из Барнаула можно улететь в Казань и Новосибирск. Однако и эти направления в ближайшие дни могут временно стать закрытыми для жителей Алтайского края. В мае анонсировали запуск самолета до Омска. О его судьбе сейчас ничего неизвестно. Кроме того, летом будет запущен рейс до Симферополя.
Что касается международных направлений в Таиланд и Вьетнам, то сейчас по решению правительства полеты туда запрещены из Алтайского края.
Как сдать билет?
Деньги за авиабилеты по "невозвратным" тарифам можно вернуть полностью, если рейс отменен авиакомпанией или вылет приходится на период действия запрета полетов по этому направлению. В иных случаях стоимость такого билета возвращается по условиям тарифа.
По действующим в России правилам воздушных перевозок, пассажиры могут отказаться от полета добровольно или вынужденно. При добровольном отказе деньги за билет возвращаются по условиям тарифа, то есть с удержаниями, а если вынужденный – возвращается полная стоимость.
Комментарии
Почему они всё ещё летают???
Посмотрите, что творится в США.
Кроме двух алтайских предприятий [strong]в список вошли аэропорты, строительные и добывающие компании, авиаперевозчики и другие. Всего в списке теперь 646 компаний.
Список системообразующих предприятий – это те компании, которые государство будет поддерживать в кризисных ситуациях. Впервые он появился в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса, после сократился в 2014 году и был дополнен сейчас – в связи с кризисом мировой экономики из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.[/strong] (с)
* полагаю ,аэропорты в первую очередь - столичные ,авиаперевозчики - придворные.
Что касается Барнаульского аэропорта - бум смотреть,в любом случае уменьшение прибыли из-за сокращения прилётов - вылетов ,может сказать на штатном расписании некоторых отделов.