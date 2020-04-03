Главу сельсовета в Алтайском крае осудили на три года за махинации с землей

Бывшую главу одного из сельских советов Тальменского района признали виновной в махинациях с землей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.
По версии правоохранителей, в 2015 году женщина решила обзавестись земельным участком. Для этого она подделала документы, с помощью которых зарегистрировала в собственность почти 3000 кв.м земли. Кроме того, в 2016 году чиновница таким же образом выдала два земельных участка своей знакомой.
Суд признал злоумышленницу виновной в мошенничестве и назначил ей три года условно, а также запретил занимать должности в органах самоуправления.
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