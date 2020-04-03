Как на Алтае получить рецепт на лекарство и сделать перевязку во время карантина

Несмотря на то, что поликлиники Алтайского края перешли на дистанционный режим работы, пациенты смогут вовремя и рецепт на лекарство получить, и даже перевязку сделать (или другую необходимую процедуру), уверяет вице-премьер Ирина Долгова.
При этом приходить в поликлинику совсем не нужно: медработники сами приедут к пациенту.
"В каждом лечебном учреждении имеется свой список больных, которые постоянно находятся под медицинским наблюдением участковых врачей. Медработники обзванивают всех своих пациентов, которые находятся в группе риска и извещают о том, что работают на удаленном доступе. Если это необходимо, будут приезжать по вызову на дом", – рассказала Долгова.
Также дистанционно сейчас врач может выписать и необходимый рецепт на льготный препарат. 20 марта вышел приказ Минздрава РФ, который предоставил такое право руководителям лечебных учреждений. Более того, по словам Долговой, даже за лекарством пациенту не придется самому идти: его доставят пациенту на дом работники медучреждения или аптеки, соцзащиты или волонтеры.
Если же пациенту необходима перевязка или другие процедуры, медработник также придет на дом, чтобы оказать помощь.
Ирина Долгова отметила, что 27% жителей Алтайского края – это люди старшего трудоспособного возраста, которые находятся в зоне риска заражения COVID-19.
Комментарии
А к стоматологу как? Частников прикрыли?
Если это необходимо, будут приезжать по вызову на дом
Ну возникла необходимость и как их вызвать? Через регистратуру, куда не дозвонишься, пока поздно не будет? Да и как то сомнительно, что они это потянут, они сидя в кабинете всех кто сам пришел принять не успевают. Сказка какая то. Похожая на ту, что мы готовы, но масок нет. А так готовы
А сказанное тётей - это не фейк?!