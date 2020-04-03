Житель Уфы заплатит 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

Один из первых в России штрафов за нарушение режима самоизоляции после подписания Путиным соответствующего закона вынесли в Уфе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Башкирии.
Мировой судья Ленинского района Уфы назначил 33-летнему мужчине наказание в виде 15 тысяч рублей штрафа.
Незадолго до этого мужчину застали полицейские за прогулкой в общественном месте в нарушение режима самоизоляции, введенного главой Республики Башкортостан.
В отношении горожанина составили соответствующий протокол, после чего направили его на рассмотрение суда. По информации правоохранителей, за первые сутки действия закона уже составили 15 протоколов по соответствующей статье КоАП.
Комментарии
Дык, эта - а у них нет ограничений по возрасту?! Да и нет ничего в КОАПе о самоизоляции...
Такое ощущение что идет специальная компания по подмене понятий самоизоляция и карантина. Скорее всего речь идет про инфицированного или с подозрением на инфекцию, который недавно вернулся из не благополучной страны или контактировал с инфицированными, и ему было предписано самоизолироваться...
Для граждан которые никуда не летали в условиях карантина, не контактировали с инфицированными - для всех просто рекомендация оставаться дома в самоизоляции. И штрафа за это быть не может...
САМОизоляция носит добровольный характер. А мужику советую взять дробовик и отстоять своё законное право на свободу передвижения.
не носит , пусть сидит на изоляции или платит.
тут вот у мня такая мысль возникла, штраф же за нарушение самоизоляции, так, ключевое тут само.., тоесть сам, а если я не само, тоесть не самоизолировался, выходит и ничего не нарушаю!