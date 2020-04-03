Пятница, 3 Апрель, 17:11

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
14°

4149 +601
Обь
127см -7


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Житель Уфы заплатит 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

, ИА "Амител"
Его поймали полицейские в общественном месте
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Один из первых в России штрафов за нарушение режима самоизоляции после подписания Путиным соответствующего закона вынесли в Уфе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Башкирии.

Мировой судья Ленинского района Уфы назначил 33-летнему мужчине наказание в виде 15 тысяч рублей штрафа.

Незадолго до этого мужчину застали полицейские за прогулкой в общественном месте в нарушение режима самоизоляции, введенного главой Республики Башкортостан.

В отношении горожанина составили соответствующий протокол, после чего направили его на рассмотрение суда. По информации правоохранителей, за первые сутки действия закона уже составили 15 протоколов по соответствующей статье КоАП.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.04.2020 15:37
- гость -

Дык, эта - а у них нет ограничений по возрасту?! Да и нет ничего в КОАПе о самоизоляции...

3.04.2020 15:47
Георгий

Такое ощущение что идет специальная компания по подмене понятий самоизоляция и карантина. Скорее всего речь идет про инфицированного или с подозрением на инфекцию, который недавно вернулся из не благополучной страны или контактировал с инфицированными, и ему было предписано самоизолироваться...

Для граждан которые никуда не летали в условиях карантина, не контактировали с инфицированными - для всех просто рекомендация оставаться дома в самоизоляции. И штрафа за это быть не может...

3.04.2020 15:48
Гонококк

САМОизоляция носит добровольный характер. А мужику советую взять дробовик и отстоять своё законное право на свободу передвижения.

3.04.2020 16:05
- гость -

не носит , пусть сидит на изоляции или платит.

3.04.2020 16:33
месный

тут вот у мня такая мысль возникла, штраф же за нарушение самоизоляции, так, ключевое тут само.., тоесть сам, а если я не само, тоесть не самоизолировался, выходит и ничего не нарушаю!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
17:05
РЖД из-за коронавируса отменили сразу несколько поездов из Алтайского края 0
16:57
Главный инфекционист Алтая назвал нерабочий месяц необходимостью 8
16:45
Губернатор дал алтайским предпринимателям отсрочки по платежам за аренду 7
16:38
Пусто и тихо. Как пандемия опустошает барнаульские храмы. Фото 0
16:29
Пожилой актер из "Звездных войн" скончался от коронавируса 0
16:19
Главу сельсовета в Алтайском крае осудили на три года за махинации с землей 0
16:07
Малышева назвала продукты для иммунитета к коронавирусу 4
15:55
Пострадавший от взрыва ребенок скончался в Магнитогорске 0
15:44
За сутки в России выявили 601 новый случай заболевания COVID-19 13
15:34
Как на Алтае получить рецепт на лекарство и сделать перевязку во время карантина 3
15:28
Житель Уфы заплатит 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции 5
15:09
Пища для ума. Забираем любимые книги в ближайшем продуктовом 1
15:00
Жители Алтая перестали летать на самолетах. Отменены десятки рейсов в Москву 2
14:52
Два алтайских предприятия вошли в новый список системообразующих организаций России 1
14:46
Пять лет в бою. История солдата, прошедшего Вторую Мировую до конца 1
14:33
"Дай Бог, все наладится". Алтайские храмы продолжают работать и готовятся к Пасхе 19
14:23
Ирина Долгова рассказала, сколько все-таки аппаратов ИВЛ в Алтайском крае 2
14:12
Грозит банкротство. Алтайские бизнесмены просят губернатора отменить нерабочий месяц 105
14:03
Двое медработников отказались работать с зараженными коронавирусом в Алтайском крае 30
13:49
Денег не будет, но вы держитесь. Реакция интернета на второе обращение Путина 25
13:35
Рубцовчанка шьет защитные маски и бесплатно раздает их детям 22
13:23
Власти расследуют дело об утечке личных данных первой заболевшей COVID-19 на Алтае 16
13:09
Стало известно о состоянии здоровья недавно родившей жительницы Барнаула с COVID-19 11
12:58
Школьные каникулы в Алтайском крае продлили до 12 апреля 2
12:42
Всплеска пневмонии в Алтайском крае нет 6
12:34
Алтайский экономист рассказал, что будет с бизнесом из-за длинных выходных 7
12:16
Заболевшие коронавирусом в Алтайском крае общались с 271 человеком 28
12:12
Барнаульцы не торопятся на кредитные каникулы 4
12:07
Предприниматели Алтая могут пройти сертификацию продукции бесплатно 0
12:00
"Жалко, если путевки сгорят". Четыре врача из Алтайского края сидят на карантине 16
11:48
Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками 36
11:36
Горбольница № 4 Барнаула теперь принимает только пациентов с пневмонией 1
11:21
Две кровати, две тумбочки и шкаф: барнаульцы рассказали о карантине под Новосибирском 8
11:09
Весенний "губернаторопад": политологи раскрыли причины массовых отставок глав регионов 6
10:57
Сплошная дезинфекция. Как в Барнауле обрабатывают улицы против коронавируса 81
10:44
У официально неболевших коронавирусом россиян нашли антитела к инфекции 20
10:31
На Оби в Барнауле заметили движение льда 3
10:25
Тело похудело. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту 3
10:05
Известный алтайский спортсмен заболел коронавирусом, находясь в Москве 6
09:38
Инфекционист назвал "основную цель" коронавируса 11
09:20
Клещи проснулись на Алтае 2
09:05
Алтайская пенсионерка провалилась в колодец и сутки ждала помощи 8
08:49
Губернатор Камчатки подал в отставку после критики из-за коронавируса 19
08:33
Сказочный ужин. Необычные котлетки, которые тают во рту 2
08:17
Виновата природа. Застройщик объяснил, почему в барнаульском поселке пропала вода 10
08:03
Выручка упала, персонал в отпуске: как барнаульский общепит выживает в самоизоляции 26
07:50
Кредитные каникулы из-за коронавируса: что это такое и как воспользоваться 1
07:34
Максим Фадеев рассказал, как ему удалось сбросить 82 килограмма 2
07:03
Берегите себя и свой бизнес. Как вести дела, не рискуя здоровьем 3
06:47
Пушист и прекрасен. Фотографии безупречных котов 0
06:31
Корень не поможет. ВОЗ опровергла эффективность имбиря при лечении COVID-19 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.