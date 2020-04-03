За сутки в России выявили 601 новый случай заболевания COVID-19

В России зарегистрировали 601 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
448 из них – в Москве. Всего в России на данный момент зарегистрировано 4149 случаев заболевания COVID-19. Более половины инфицированных – люди моложе 45 лет.
Кроме того, за сутки скончалось еще четыре человека, а полностью выздоровело – 46. Таким образом, от коронавируса в России погибли 34 человека, а 281 выздоровел.
Напомним, что в Алтайском крае на данный момент подтверждено четыре случая заболевания COVID-19. Всего в крае под наблюдением находится более 2,5 тысячи человек.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае установили весь круг контактов заболевших коронавирусом, в который вошел 271 человек.
Комментарии
летальность 12%
0.7 летальность
601? Это меньше, чем за вчера... Дай Б-г, ситуация наладится (хоть бы не сглазить).
3.04.2020 16:11
- гость -
601? Это меньше, чем за вчера... Дай Б-г, ситуация наладится
Не озвучивается количество тестов.
Если в один день их сделано 100 тысяч, а во второй 70 тысяч, логично увидеть снижение количества выявленных.
Если сделать 0 тестов, то и выявленных будет 0. Мысль ясна?
3.04.2020 16:17
- гость -
Я бы тебя расстрелял за паникерство.
3.04.2020 16:01
- гость -
0.7 летальность
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Что за цифра?
В России официально от коронавируса погибло - 34 человека, выздоровело 281. Смертность = 10,8%. Т.е. умирает примерно каждый десятый.
3.04.2020 16:28
- гость -
Если смертность 10% тогда если умерло 34 то заболевших в 10 раз больше-340. Учи математику,
3.04.2020 16:28
- гость -
Даааа, и где вы только математике учились? ))))))))))
3.04.2020 16:37
- гость -
3.04.2020 16:28
- гость -
Если смертность 10% тогда если умерло 34 то заболевших в 10 раз больше-340. Учи математику,
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Не заболевших, а ВЫЗДОРОВЕВШИХ. Терпеливо объясняю для тупых. Выздоровело 281. Умерло 34. ПРИМЕРНО умер каждый десятый.
Что произойдет с теми, кто сейчас просто заражен (умрет, выздоровеет) никто не знает. Поэтому бессмысленно их брать в расчет статистики смертности.
3.04.2020 16:41
- гость -
3.04.2020 16:28
- гость -
Даааа, и где вы только математике учились? ))))))))))
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Вот вы глупы, а туда же. Почему бы вам не помолчать, если считать не умеете?
3.04.2020 16:50
- гость -
Если трудно понять методологии подсчета обратись в википедию, а ерунду здесь писать не надо. Из выздоровевших летальность никто не считает, потому в этой группе летальности нет.
3.04.2020 16:57
- гость -
3.04.2020 16:50
- гость -
Если трудно понять методологии подсчета обратись в википедию, а ерунду здесь писать не надо. Из выздоровевших летальность никто не считает, потому в этой группе летальности нет.
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Головой думай, а не методички читай.
Какой смысл считать тех, в отношении которых не понятно - выздоровеет или помрет?
Вот представь, столкнули в пропасть 100 человек. 5 из них уже упали на дно и разбились, остальные 95 еще летят. По методичке летальность 5%.
И что тебе дает эта цифра, когда остальные 95 тоже разобьются?
3.04.2020 17:01
- гость -
Аналогия то дурацкая. У тебя ума видимо совсем немного, зато упёртость как у рогатого.