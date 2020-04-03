Пожилой актер из "Звездных войн" скончался от коронавируса

Актер Эндрю Джек, известный по роли майора Эматта в фильмах "Звездные войны: последние джедаи" и "Звездные войны: пробуждение силы" скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом, сообщает "Афиша" со ссылкой на Deadline.
"Эндрю Джеку была поставлена коронавирусная инфекция два дня назад. Ему не было больно, он ушел мирно, зная, что его семья была с ним", – рассказала жена актера Габриель Роджерс.
Кроме актерской работы Эндрю Джек занимался постановкой речи голливудских актеров. Он помогал в работе над фильмами "Тор. Рагнарек", "Властелин колец" и "Мстители". Также он готовил Кристиана Бэйла к роли в фильме "Темный рыцарь" и собирался работать с Робертом Паттинсоном в новом "Бэтмене".
Ранее amic.ru сообщал о том, что коронавирусом заразился актер Том Хэнкс и его супруга. Они заболели во время поездки в Австралию.
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