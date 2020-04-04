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Бывают миры и получше. Во что поиграть на карантине, чтобы забыть про коронавирус?

, ИА "Амител"
Самое время немного отвлечься от тревожных мыслей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По велению президента впереди у россиян целый нерабочий месяц (если ситуация не улучшится). Не можете придумать, чем занять себя дома и отвлечься от мрачных новостей? Даже если вы пересмотрели все сериалы, а книги читать не хочется (бывает), есть еще один способ  скоротать время. Мы подобрали для вас десять видеоигр, уже ставших классикой. Сюжеты там не хуже, чем в лихо закрученных сериалах, так что вы точно не заскучаете. Кстати, все игры выпущены для ПК: ну, вдруг приставки у вас нет.

1. Machinarium. Решаем головоломки в мире роботов

Эту игру оценят даже те, кто считает, что игрушки – удел маленьких детей (попробуйте и поймете, что это не так). Легкий и ненавязчивый квест, который повествует об истории двух влюбленных роботов. Кстати, людей в мире Машинариума нет, а потому коронавирус там подцепить невозможно. Ну не чудо ли?

Чтобы спасти возлюбленную, вам вместе с главным героем придется решить множество увлекательных и временами адски сложных головоломок. Это отличный способ совместить тренировку мозга с увлекательным сюжетным приключением. Попробуйте не заглядывать в подсказки: так интереснее.

2. The Elder Scrolls: Skyrim. Наслаждаемся природой и рубим драконов

Про Скайрим слышали даже те, кто вообще далек от мира игр. Ну так почему бы не понять, наконец, почему все от нее без ума? Заодно начнете разбираться в мемах, которых по Скайриму сделали огромное количество. Игра вышла 10 лет назад, а у нее до сих пор миллионы поклонников по всему миру. 

Скайрим – это удивительный фэнтези-мир, полный опасностей и приключений. Чтобы изучить там все вдоль и поперек и пройти все сюжетные линии, вам даже месячного карантина будет мало. И, кстати, в игре просто потрясающий мир и завораживающие виды. Если вас не выпускают на улицу, а насладиться природой хочется, сделайте это хотя бы в игре.

3. "Космические рейнджеры". Спасаем Галактику

Если вас вдруг посетила мысль о том, что неплохо бы улететь с этой планеты, то сделать это можно в "Космических рейнджерах". Садитесь в свой космический корабль и отправляйтесь навстречу приключениям. Вообще-то по сюжету всей галактике угрожает опасность, а вам надо ее спасти. Но если вам не хочется, можете заниматься чем угодно: торговать, пиратствовать в космосе, выполнять задания правительств и даже посидеть в тюрьме.

Игру, кстати, сделали российские разработчики. А сюжетные линии написаны с душой, не сомневайтесь.

4. Need For Speed: Most Wanted. Катаемся с ветерком

Ну какая подборка видеоигр без крутых гонок? Конечно, если драйва вам не хватает, вы сами можете выбрать любую игру про автомобили. Но мы рекомендуем классику: NFS Most Wanted 2005 года. Выглядит она до сих пор неплохо, сделана просто отлично, да и каким-никаким сюжетом вас порадует.

Купите крутую тачку, настройте ее под себя, разукрасьте по своему вкусу и отправляйтесь покорять город. 

5. "Ведьмак: Дикая охота". Сериал смотрели? Пора хвататься за меч

Если вы впечатлились сериалом от Netflix и хотите узнать больше о приключениях Геральта из Ривии – сами станьте Геральтом из Ривии. Третья часть серии – это крутая графика, шикарный сюжет, на который вы постоянно влияете своими решениями, и огромный открытый мир.

Хватайте меч, рубите чудовищ, спасайте жизни, обманывайте (если совесть вам позволит) и ищите себе приключения. И помните: лучше не тратить силы зря, если чеканной монетой вам за это никто не заплатит.

6. GTA Vice City. Гуляем по солнечному Майами (ну почти)

Если хочется уже, наконец, лета, можно скачать старую добрую GTA Vice City и гулять там, сколько душе угодно. События игры разворачиваются в вымышленном городе Вайс Сити (сделан по образу Майами). Там вас ждут пальмы, пляжи, дамы в бикини и роскошные закаты. Ну чем не сказка?

А игра, между прочим, сделана по мотивам легендарного фильма "Лицо со шрамом". Хотите вы или нет, но сюжет заставит вас подняться с самого дна преступного мира и построить собственную империю. В наличии: увлекательные задания, харизматичные персонажи и много юмора.

7. Diablo II. Избавляем мир от нечисти

Мало вам мрака? Тогда спускайтесь в подземелья мира Diablo и избавьте их от чудовищ. Игра вышла 20 лет назад, а ее до сих пор качают и перепроходят фанаты. Может, и вам пора глянуть, чем она так всем полюбилась.

Выберите персонажа и отправляйтесь спасать мир. Предупреждаем сразу: игра непростая. Но сюжет настолько интересный, что ради него стоит немножко постараться. Тем более что впереди у вас целый месяц свободного времени.

8. To the Moon. Наслаждаемся музыкой и плачем от сюжета

Ну что мы все о монстрах да о приключениях? Если ваша душа требует красивой и слезливой истории, советуем поиграть в To the Moon. Если вы смотрели "Вечное сияние чистого разума" и остались в восторге, то игра точно не оставит вас равнодушными. Сюжет мы вам не расскажем, чтобы не портить впечатление: лучше сами узнайте всю историю в увлекательном игровом процессе.

Ну а если вы кремень и тронуть вас тяжело, разработчики добавили в игру превосходные саундтреки. Сами не заметите, как пустите скупую слезу.

9. Mafia. Вспоминаем детство

Как вариант, можно окунуться в атмосферу Америки 1930-х годов. Mafia – легендарная игра, в которой простой таксист проходит долгий путь до верхушки мафиозного мира. Лихие перестрелки, крутые сюжетные повороты и потрясающая музыка –ну как обойти такую игру стороной? 

Если вы еще не играли, то самое время узнать, что игры могут быть не менее интересными по сюжету, чем фильмы.

10. S.T.A.L.K.E.R. Почему бы не пройтись по Чернобылю?

Из-за ситуации с коронавирусом все чаще вспоминают недавний сериал "Чернобыль". Если вам он пришелся по душе, то и от "Сталкера" вы будете в восторге. Игру выпустили украинские разработчики, и она буквально пропитана ностальгией по Советскому Союзу.

Создатели игры вдохновлялись "Пикником на обочине" братьев Стругацких и "Сталкером" Тарковского: по сюжету, после аварии на ЧАЭС в Припяти образовалась особая зона, полная мутантов, смертельных аномалий и ценных артефактов. И сталкеров, которые за этими артефактами охотятся. Так что надевайте свой защитный костюм и отправляйтесь за приключениями.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

4.04.2020 09:22
krash

интересно, автор статьи вообще понимает, что предоставил список 20ти летней давности? Все эти игры - динозавры. И те, кто увлекается играми на ПК давно уже прошли и позабыли всё это.
И судя по всему речь идет о призыве к пиратским играм? ) ) ) ) Ай яй яй амик....

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