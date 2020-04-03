В Алтайском крае продают маральник за 100 млн рублей

В Алтайском крае продается маральник с пятнистыми оленями. Соответствующее объявление появилось на сервисе "Авито".
На площади в 1700 га содержатся маралы и олени. На территории есть сельхозтехника, несколько благоустроенных гостевых домиков и парковка для гостей. Участок можно использовать как для животноводства, так и для туризма.
Где именно находится ферма — неизвестно, уточняется, что в предгорном районе, и, судя по фотографиям, неподалеку от границы с Республикой Алтай. Стоимость участка составляет почти 100 млн рублей.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле выставили на продажу участок рядом с бывшим Домом быта на проспекте Ленина. Его продают под строительство высотки и просят за землю 29 млн рублей.
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