Школьник из Алтайского края украл деньги с банковских карт своих преподавателей

15-летний школьник из села в Бийском районе украл деньги у своих преподавателей. Деньги он тратил с банковских карт, сообщает СК по Алтайскому краю.
По версии следствия, подросток взял карту одного из учителей и с помощью мобильного приложения совершил несколько покупок на сумму 1600 рублей. Таким же способом юноша украл еще пять тысяч рублей, используя карточку уже другого преподавателя.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил пострадавшим материальный ущерб. Уголовное дело в отношении школьника направлено в суд. Кроме того, следователь внес представление в органы системной профилактики.
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