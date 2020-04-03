В Барнауле утвердили график обработки общественных мест и остановок

В Барнауле утвердили график дезинфекции остановок, подземных пешеходных переходов и общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
В течение следующих трех дней в Барнауле дезинфицируют 605 остановок, 57 улиц, парков и общественных территорий, в том числе и закрытый на карантин Нагорный парк. В пятницу, 3 апреля, обработку провели на проспектах Ленина, Калинина, Строителей, на площади Победы, улице Аванесова и Змеиногорском тракте.
Дезинфекцию выполняет ООО ДЦ "Биоальтернатива" с помощью препаратов "ДезХлор", "ДПАлтай", "ДезХлорантин". Обработка ведется в дневное время, с ограничением доступа людей к обрабатываемой территории.
Как ранее сообщил amic.ru, сегодня прошла первая дезинфекция на бульваре улицы Ленина и в подземном переходе на площади Победы. Ее проводят в рамках борьбы с распространением COVID-19 в Барнауле. Всего в Алтайском крае зарегистрировано четверо больных.
Комментарии
подземном переходе на площади Победы
это который Красноармейский с Юрина соединяет?
идут поливают - на фото человек без защиты сидит ... хорошо ограничивают доступ )))
Сейчас в окно смотрю - из магнита выскакивает чел с сумкой и бегом. Следом за ним - двое, все трое в масках. Но первый гораздо шустрей , у догонявших шансы близки к нулю.))
Без дезинфекции не обойтись!
3.04.2020 17:40
гость
Привлекут тебя как свидетеля и закончится твой карантин.
3.04.2020 17:35
1212
Прямое свидетельство что и как обрабатывают.
3.04.2020 17:48
- гость -
Но это же фикция а не обработка!
Интересно,сколько стоит контракт?
С графиком можно ознакомится?
""ДезХлор", "ДПАлтай", "ДезХлорантин" - Или другими словами хлорка, старый, проверенный, надежный способ дезинфекции. Пишут что помогает даже от ВИЧ и любых вирусов и бактерий.
В ООО числится один человек.Как справится?
Отмените платежи по ЖКХ за март и апрель для жителей Алтайского края, поддержите свое население в трудные дни. Выдайте хотя бы по минимальной оплате труда на каждого гражданина или мы зря Ваш бюджет всю свою трудовую жижнь налогами заполняли! Нам скоро кушать не на что будет, я уже не говорю про лекарства и помощь старым родителям.
Да сделайте хоть более простое, нашейте масок, для этого не надо большого ума. Ну напрягитесь, отработайте большую зарплату
Если такой же цирк, как сегодня устроили - может лучше не надо?
А завтра дождь пройдет и вся дезинфекция в слив уйдет... и зачем это все?
Интересно, те кто здесь верещит по поводу дезинфекции, все считают себя бессмертными?
Интересно, те кто здесь верещит по поводу дезинфекции, все считают себя бессмертными?
Не знал, что если взять двух дезинфекторов, 15 фотографов и пару должностных лиц, это называется дезинфекция. Это должно называться фотосессия, с обязательным фотоотчетиком в Москву.
Это постановочные картинки или нет? Что за фуфнырики у дезинфекторов на спине?
Ведь даже налив раствор в бочку машины прикрепив обычный шланг с разбрызгивателем, производительность увеличится в сотни раз.
Или избранный властями способ более трудоемкий, следовательно, позволит больше списать бюджетных денег?
Не проще было договориться с хим войсками.вроде на Алтае есть подразделение вот они бы так дунули.
3.04.2020 19:11
- гость -Не проще было договориться с хим войсками.вроде на Алтае есть подразделение .
Писали,что они солдаты химзащиты из Алтайского края признаны лучшими специалистами.