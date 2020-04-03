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В Барнауле утвердили график обработки общественных мест и остановок

, ИА "Амител"
Всего за три дня обработают 605 павильонов
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В Барнауле утвердили график дезинфекции остановок, подземных пешеходных переходов и общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

В течение следующих трех дней в Барнауле дезинфицируют 605 остановок, 57 улиц, парков и общественных территорий, в том числе и закрытый на карантин Нагорный парк. В пятницу, 3 апреля, обработку провели на проспектах Ленина, Калинина, Строителей, на площади Победы, улице Аванесова и Змеиногорском тракте.

Дезинфекцию выполняет ООО ДЦ "Биоальтернатива" с помощью препаратов "ДезХлор", "ДПАлтай", "ДезХлорантин". Обработка ведется в дневное время, с ограничением доступа людей к обрабатываемой территории.

Как ранее сообщил amic.ru, сегодня прошла первая дезинфекция на бульваре улицы Ленина и в подземном переходе на площади Победы. Ее проводят в рамках борьбы с распространением COVID-19 в Барнауле. Всего в Алтайском крае зарегистрировано четверо больных.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.04.2020 17:35
1212

подземном переходе на площади Победы
это который Красноармейский с Юрина соединяет?

3.04.2020 17:36
- гость -

идут поливают - на фото человек без защиты сидит ... хорошо ограничивают доступ )))

3.04.2020 17:40
гость

Сейчас в окно смотрю - из магнита выскакивает чел с сумкой и бегом. Следом за ним - двое, все трое в масках. Но первый гораздо шустрей , у догонявших шансы близки к нулю.))

3.04.2020 17:48
- гость -

Без дезинфекции не обойтись!

3.04.2020 17:57
- гость -

3.04.2020 17:40
гость

Привлекут тебя как свидетеля и закончится твой карантин.

3.04.2020 17:58
Гость

3.04.2020 17:35
1212
Прямое свидетельство что и как обрабатывают.

3.04.2020 18:00
Гость

3.04.2020 17:48
- гость -
Но это же фикция а не обработка!
Интересно,сколько стоит контракт?

3.04.2020 18:02
гость

С графиком можно ознакомится?

3.04.2020 18:03
Алиса

""ДезХлор", "ДПАлтай", "ДезХлорантин" - Или другими словами хлорка, старый, проверенный, надежный способ дезинфекции. Пишут что помогает даже от ВИЧ и любых вирусов и бактерий.

3.04.2020 18:07
Гость

В ООО числится один человек.Как справится?

3.04.2020 18:07
Афраний

Отмените платежи по ЖКХ за март и апрель для жителей Алтайского края, поддержите свое население в трудные дни. Выдайте хотя бы по минимальной оплате труда на каждого гражданина или мы зря Ваш бюджет всю свою трудовую жижнь налогами заполняли! Нам скоро кушать не на что будет, я уже не говорю про лекарства и помощь старым родителям.

3.04.2020 18:15
гость

Да сделайте хоть более простое, нашейте масок, для этого не надо большого ума. Ну напрягитесь, отработайте большую зарплату

3.04.2020 18:17
Пионер

Если такой же цирк, как сегодня устроили - может лучше не надо?

3.04.2020 18:23
Gorojanka

А завтра дождь пройдет и вся дезинфекция в слив уйдет... и зачем это все?

3.04.2020 18:26
- гость -

Интересно, те кто здесь верещит по поводу дезинфекции, все считают себя бессмертными?

3.04.2020 18:49
Пионер

Интересно, те кто здесь верещит по поводу дезинфекции, все считают себя бессмертными?

Не знал, что если взять двух дезинфекторов, 15 фотографов и пару должностных лиц, это называется дезинфекция. Это должно называться фотосессия, с обязательным фотоотчетиком в Москву.

3.04.2020 18:54
- гость -

Это постановочные картинки или нет? Что за фуфнырики у дезинфекторов на спине?
Ведь даже налив раствор в бочку машины прикрепив обычный шланг с разбрызгивателем, производительность увеличится в сотни раз.
Или избранный властями способ более трудоемкий, следовательно, позволит больше списать бюджетных денег?

3.04.2020 19:11
- гость -

Не проще было договориться с хим войсками.вроде на Алтае есть подразделение вот они бы так дунули.

3.04.2020 19:14
- гость -

3.04.2020 19:11
- гость -Не проще было договориться с хим войсками.вроде на Алтае есть подразделение .

Писали,что они солдаты химзащиты из Алтайского края признаны лучшими специалистами.

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