Пятница, 3 Апрель, 17:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
13°

4149 +601
Обь
127см -7


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Главный инфекционист Алтая назвал нерабочий месяц необходимостью

, ИА "Амител"
Валерий Шевченко уверен, что это поможет избежать большого количества жертв
Валерий Шевченко / Фото: из архива amic.ru

Валерий Шевченко / Фото: из архива amic.ru

Распоряжение президента России Владимира Путина о продлении нерабочего периода до конца месяца поддержал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Он подчеркнул, что это оправданная и необходимая мера, направленная на минимизацию количества человеческих жертв от коронавируса.

"Эта мера должна принести ощутимый результат, так как время, отведенное на самоизоляцию, составит более двух инкубационных периодов COVID-19", – цитирует слова Шевченко пресс-служба регионального правительства.

По его словам, результат принятых мер можно наблюдать уже сейчас – государству удалось не допустить взрывного распространения опасного вируса.

"Есть уверенность в том, что при сохранении дисциплинированности и уже выработанного за эти дни стереотипа поведения мы сможем не допустить больших потерь – ни социальных, ни экономических", – заверил президент Ассоциации инфекционистов региона.

Стоит отметить, что одобряют такую меру не все. Так, алтайские предприниматели направили губернатору Виктору Томенко коллективное письмо с призывом отменить нерабочий месяц. По их оценке, месячный простой грозит бизнесу банкротствами и сокращением численности штата.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.04.2020 17:03
Q

Потому что нужен КАРАНТИН, а не самоизоляция

3.04.2020 17:04
- гость -

смертность минимальна, а вот жертв которые потом окажутся на дне из за этого нерабочего месяца будет гораздо больше, потом будет куча самоубийств

3.04.2020 17:06
- гость -

Гость ты че сморозил то? Смертность минимальна. Ну да. 5-10 процентов

3.04.2020 17:08
- гость -

"По его словам, результат принятых мер можно наблюдать уже сейчас – государству удалось не допустить взрывного распространения опасного вируса."

Уважаемый Валерий, вы же понимаете, что рано еще говорить про недопущение взрывного роста. Пока что рост найденных инфицированных идет по экспоненте.
Эффект от самоизоляции будет виден или не виден через неделю-две.

3.04.2020 17:10
- гость -

И где эта самоизоляция. Народ по улице шлындает

3.04.2020 17:10
- гость -

Мне кажется, этот человек неискренен. И идёт поперек своего профессионального долга.

3.04.2020 17:10
гость

слушайте врача, он точно знает, что делать

3.04.2020 17:10
месный

Дак пусть президен согласует с правительством режим ЧП и обьявляет его. А потом закон в котором будет карантин объявлен и все правила поведения в нём.
Ну только он это не сделает, ответственность тут большая, не катит она ему. Да и затратно это по деньгам опятьже. И прибыли много кто лишиться , а так все всё должны и за кредиты и аренду и налоги и за жкх и за воду и за элетроэнергию и за газ и за т.д. и т.п. а кто не в срок заплатит тому пени... приставы...и бабос будет неупущен.

3.04.2020 17:11
месный

3.04.2020 17:04
- гость -

Походу грабежей/воровства и прочего криминала будет больше самоубийств гораздо.

3.04.2020 17:14
- гость -

Необходимо прекратить этот вирусный психоз, который старательно раздувается из Москвы идеологами осаждённой крепости и самоизоляции

3.04.2020 17:16
- гость -

Какая изоляция. Работает общественный транспорт, жд, аэрофлот. На Ленинском воинов химиков фотают болтающиеся бездельники без масок.

3.04.2020 17:18
- гость -

3.04.2020 17:16
- гость -

Значит не все идиоты, и это Хорошо

3.04.2020 17:20
- гость -

Господин главный инфекционист края, а если через месяц-другой что-нибудь другое приключится, например дристушки какие-нибудь? Что, опять по домам сидеть? А потом и каждый раз в подобных случаях? Это что же Вы нам предлагаете? Жизнь, как вечную борьбу с инфекциями?
Ну ладно, это лирика.
Вопрос в лоб: эпидемический порог превышен для введения режима ЧС?

3.04.2020 17:39
- гость -

А отсутствие масок в крае это главный инфекционист также поддерживает?!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
17:31
В Барнауле утвердили график обработки общественных мест и остановок 3
17:20
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и Югре 0
17:14
Российским школьникам, возможно, придется учиться летом 1
17:05
РЖД из-за коронавируса отменили сразу несколько поездов из Алтайского края 1
16:57
Главный инфекционист Алтая назвал нерабочий месяц необходимостью 14
16:45
Губернатор дал алтайским предпринимателям отсрочки по платежам за аренду 12
16:38
Пусто и тихо. Как пандемия опустошает барнаульские храмы. Фото 0
16:29
Пожилой актер из "Звездных войн" скончался от коронавируса 0
16:19
Главу сельсовета в Алтайском крае осудили на три года за махинации с землей 0
16:07
Малышева назвала продукты для иммунитета к коронавирусу 5
15:55
Пострадавший от взрыва ребенок скончался в Магнитогорске 0
15:44
За сутки в России выявили 601 новый случай заболевания COVID-19 16
15:34
Как на Алтае получить рецепт на лекарство и сделать перевязку во время карантина 3
15:28
Житель Уфы заплатит 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции 9
15:09
Пища для ума. Забираем любимые книги в ближайшем продуктовом 1
15:00
Жители Алтая перестали летать на самолетах. Отменены десятки рейсов в Москву 2
14:52
Два алтайских предприятия вошли в новый список системообразующих организаций России 1
14:46
Пять лет в бою. История солдата, прошедшего Вторую Мировую до конца 1
14:33
"Дай Бог, все наладится". Алтайские храмы продолжают работать и готовятся к Пасхе 19
14:23
Ирина Долгова рассказала, сколько все-таки аппаратов ИВЛ в Алтайском крае 2
14:12
Грозит банкротство. Алтайские бизнесмены просят губернатора отменить нерабочий месяц 114
14:03
Двое медработников отказались работать с зараженными коронавирусом в Алтайском крае 30
13:49
Денег не будет, но вы держитесь. Реакция интернета на второе обращение Путина 25
13:35
Рубцовчанка шьет защитные маски и бесплатно раздает их детям 22
13:23
Власти расследуют дело об утечке личных данных первой заболевшей COVID-19 на Алтае 16
13:09
Стало известно о состоянии здоровья недавно родившей жительницы Барнаула с COVID-19 12
12:58
Школьные каникулы в Алтайском крае продлили до 12 апреля 2
12:42
Всплеска пневмонии в Алтайском крае нет 6
12:34
Алтайский экономист рассказал, что будет с бизнесом из-за длинных выходных 7
12:16
Заболевшие коронавирусом в Алтайском крае общались с 271 человеком 28
12:12
Барнаульцы не торопятся на кредитные каникулы 4
12:07
Предприниматели Алтая могут пройти сертификацию продукции бесплатно 0
12:00
"Жалко, если путевки сгорят". Четыре врача из Алтайского края сидят на карантине 17
11:48
Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками 36
11:36
Горбольница № 4 Барнаула теперь принимает только пациентов с пневмонией 1
11:21
Две кровати, две тумбочки и шкаф: барнаульцы рассказали о карантине под Новосибирском 8
11:09
Весенний "губернаторопад": политологи раскрыли причины массовых отставок глав регионов 6
10:57
Сплошная дезинфекция. Как в Барнауле обрабатывают улицы против коронавируса 81
10:44
У официально неболевших коронавирусом россиян нашли антитела к инфекции 20
10:31
На Оби в Барнауле заметили движение льда 3
10:25
Тело похудело. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту 3
10:05
Известный алтайский спортсмен заболел коронавирусом, находясь в Москве 6
09:38
Инфекционист назвал "основную цель" коронавируса 11
09:20
Клещи проснулись на Алтае 2
09:05
Алтайская пенсионерка провалилась в колодец и сутки ждала помощи 8
08:49
Губернатор Камчатки подал в отставку после критики из-за коронавируса 19
08:33
Сказочный ужин. Необычные котлетки, которые тают во рту 2
08:17
Виновата природа. Застройщик объяснил, почему в барнаульском поселке пропала вода 10
08:03
Выручка упала, персонал в отпуске: как барнаульский общепит выживает в самоизоляции 26
07:50
Кредитные каникулы из-за коронавируса: что это такое и как воспользоваться 1
07:34
Максим Фадеев рассказал, как ему удалось сбросить 82 килограмма 2
07:03
Берегите себя и свой бизнес. Как вести дела, не рискуя здоровьем 3
06:47
Пушист и прекрасен. Фотографии безупречных котов 0
06:31
Корень не поможет. ВОЗ опровергла эффективность имбиря при лечении COVID-19 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.