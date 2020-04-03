Главный инфекционист Алтая назвал нерабочий месяц необходимостью

Распоряжение президента России Владимира Путина о продлении нерабочего периода до конца месяца поддержал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.
Он подчеркнул, что это оправданная и необходимая мера, направленная на минимизацию количества человеческих жертв от коронавируса.
"Эта мера должна принести ощутимый результат, так как время, отведенное на самоизоляцию, составит более двух инкубационных периодов COVID-19", – цитирует слова Шевченко пресс-служба регионального правительства.
По его словам, результат принятых мер можно наблюдать уже сейчас – государству удалось не допустить взрывного распространения опасного вируса.
"Есть уверенность в том, что при сохранении дисциплинированности и уже выработанного за эти дни стереотипа поведения мы сможем не допустить больших потерь – ни социальных, ни экономических", – заверил президент Ассоциации инфекционистов региона.
Стоит отметить, что одобряют такую меру не все. Так, алтайские предприниматели направили губернатору Виктору Томенко коллективное письмо с призывом отменить нерабочий месяц. По их оценке, месячный простой грозит бизнесу банкротствами и сокращением численности штата.
Комментарии
Потому что нужен КАРАНТИН, а не самоизоляция
смертность минимальна, а вот жертв которые потом окажутся на дне из за этого нерабочего месяца будет гораздо больше, потом будет куча самоубийств
Гость ты че сморозил то? Смертность минимальна. Ну да. 5-10 процентов
"По его словам, результат принятых мер можно наблюдать уже сейчас – государству удалось не допустить взрывного распространения опасного вируса."
Уважаемый Валерий, вы же понимаете, что рано еще говорить про недопущение взрывного роста. Пока что рост найденных инфицированных идет по экспоненте.
Эффект от самоизоляции будет виден или не виден через неделю-две.
И где эта самоизоляция. Народ по улице шлындает
Мне кажется, этот человек неискренен. И идёт поперек своего профессионального долга.
слушайте врача, он точно знает, что делать
Дак пусть президен согласует с правительством режим ЧП и обьявляет его. А потом закон в котором будет карантин объявлен и все правила поведения в нём.
Ну только он это не сделает, ответственность тут большая, не катит она ему. Да и затратно это по деньгам опятьже. И прибыли много кто лишиться , а так все всё должны и за кредиты и аренду и налоги и за жкх и за воду и за элетроэнергию и за газ и за т.д. и т.п. а кто не в срок заплатит тому пени... приставы...и бабос будет неупущен.
3.04.2020 17:04
- гость -
Походу грабежей/воровства и прочего криминала будет больше самоубийств гораздо.
Необходимо прекратить этот вирусный психоз, который старательно раздувается из Москвы идеологами осаждённой крепости и самоизоляции
Какая изоляция. Работает общественный транспорт, жд, аэрофлот. На Ленинском воинов химиков фотают болтающиеся бездельники без масок.
3.04.2020 17:16
- гость -
Значит не все идиоты, и это Хорошо
Господин главный инфекционист края, а если через месяц-другой что-нибудь другое приключится, например дристушки какие-нибудь? Что, опять по домам сидеть? А потом и каждый раз в подобных случаях? Это что же Вы нам предлагаете? Жизнь, как вечную борьбу с инфекциями?
Ну ладно, это лирика.
Вопрос в лоб: эпидемический порог превышен для введения режима ЧС?
А отсутствие масок в крае это главный инфекционист также поддерживает?!