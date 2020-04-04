"Готовы выйти на пикет". Как алтайский бизнес погибает в условиях самоизоляции

Многие предприятия малого и среднего бизнеса в Алтайском крае опасаются, что четыре недели режима самоизоляции окажутся для них "смертельными": кто-то закроется и навсегда покинет рынок, другие будут годами выкарабкиваться из "ямы". Таким прогнозом с amic.ru поделились местные предприниматели. Они не скрывают, что многим пришлось отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска, потому что платить работникам просто нечем.

Надежда на отсрочку

Молодая семейная пара из Новоалтайска два месяца назад открыла клининговую компанию. Взяли кредит, оформили ИП, наняли сотрудников, вложили деньги в рекламу. И заказы появились. По подсчетам предпринимателей, их бизнес мог окупиться уже через год. Если бы не пандемия коронавируса и продленный режим самоизоляции до 30 апреля.

"Мы открыли компанию совсем недавно, даже не успели трудоустроить сотрудников. Сейчас сидим без работы. Заказы, которые были на эту неделю, сорвались. Крупные компании обещают позвонить недели через две, а от небольших заказов, например, на уборку квартир, отказались совсем. Наши сотрудники работали по сдельной системе оплаты, отработали – получили деньги, сейчас нет заказов, нет работы, нет оплаты. И помочь им мы ничем не можем, потому что платить нечем. Даже из своего кармана", – говорят бизнесмены.

Для открытия компании семья взяла кредит, и ежемесячно должны перечислять 30 тысяч рублей. Таких денег у бизнесменов сейчас нет. Поэтому они очень рассчитывают на помощь банка, который с середины апреля запускает "кредитный карантин". То есть несколько месяцев можно будет не платить по займу. Также семья планирует оформить отсрочку по налогам. Но условия по этой "льготе" суровые.

"Платеж по кредиту банк просто отодвигает на месяц-два, а вот если не отчислять три месяца налоги, то потом придется заплатить тройную сумму. Это очень большая нагрузка. Но пока мы не видим другого варианта", – говорят они.

По их словам, они рассматривали разные выходы из ситуации – закрыть бизнес, продать, подать на банкротство. Однако пока решили всеми силами "выжить".

"Мы думали о том, чтобы нас признали финансово несостоятельными, то есть банкротами. Но после этого пять лет нельзя занимать руководящие должности, кредиты не дадут, вклады не открыть, даже с картами будут проблемы. Решили пока оставить все как есть и надеяться, что все-таки сможем выжить", – отмечают бизнесмены.

Это фатально

У предпринимателя Максима из Барнаула – спортивный центр. В нем открыты (были открыты) разные секции, батутный центр, студия танцев. С 30 марта, когда в стране ввели "президентские каникулы", компания закрылась. Сейчас предприниматель решает проблему с арендатором и ищет деньги на оплату кредита.

"Я готов выйти на одиночный пикет, потому что не представляю, что делать. Источника дохода нет, есть только кредит. В понедельник, 30 марта, я написал письмо арендодателю, но меня не услышали, даже не прочитали. Сказали: "Мы что ли должны платить за тебя". За месяц я должен отдать 120 тысяч рублей", – говорит он.

Сейчас все сотрудники спортивного центра находятся дома, в отпуске без содержания. Это незаконно и идет вразрез с указом президента. Но другого выхода у предпринимателя просто нет.

"Хочу воспользоваться "кредитными каникулами" и налоговыми льготами. Но кредит я оформил на себя как на физлицо, и в банк пока не обращался. Посмотрим, что скажут. 6 апреля еще раз пойду к арендодателю. Сначала "карантин" был неделю, теперь месяц. Потом будут майские праздники. Это полтора месяца простоя. Для меня это фатально. У меня все на кону, терять уже нечего", – говорит Максим.

Но даже если его компания сможет пережить такую паузу, возобновить работу будет сложно. Максим надеется, что государство примет дополнительные меры, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Надеется, но не верит.

"Когда самоизоляцию снимут, у людей останется страх. Старых клиентов будет сложно вернуть, а привлечь новых еще сложнее. Но поддержки от государства мы не ждем. Уже давно. Сейчас я, конечно, на него надеюсь, потому что других вариантов просто нет. Но понял, в нашей стране вести бизнес практически невозможно. Например, когда ты открываешь ИП, то полгода тебе никто не даст кредит. Это в корне неверно", – считает предприниматель.

Мы хотим работать

Трудности сейчас испытывают не только закрывшиеся компании, но и те, кому разрешили работать. Фирма "ЕТО", принадлежащая бизнесмену Виталию Перевалову, занимается железнодорожными перевозками. Предприятие получило документ, который дает ей право продолжить деятельность. Вот только возить некому и нечего: многие партнеры и клиенты компании закрылись до 30 апреля.

Продолжать работать в таких условиях сложно, отмечает бизнесмен, поэтому его компания и еще 16 организаций написали письмо губернатору Виктору Томенко, в котором попросили вводить на территории региона такие ограничения, которые "не убивают экономику края и не приводят к обнищанию населения".

"На рынке наблюдается настоящая истерия. Мы занимаемся железнодорожными перевозками и видим тотальное снижение спроса. Оно было на протяжении всего прошлого года, но сейчас ситуация обострилась. Наблюдается непонимание и волнение потребителей, производителей, клиентов. Все это перекидывается на перевозки, влияет на нашу прибыль. Государство нам говорит, что все нормально будет, отдохнете недельку. А теперь получается, что отдыхать мы будем месяц и все за счет своих денег", – говорит Виталий Перевалов.

"ЕТО" сотрудничает и с крупными, и мелкими сельхозпроизводителями, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. Эти компании надеялись, что 2020 год принесет улучшения, однако все повернулось иначе.

"Наши партнеры ждали каких-то льгот от государства, но Минсельхоз ввел ограничения на экспорт продукции, и многие крупные трейдеры вынуждены временно оставить работу", – говорит Виталий Перевалов.

Еще одно стратегически важное направление для компании – перевозка строительных материалов. Оно должно было активизироваться в апреле. Однако эта сфера замерла, и сейчас не работают ни крупные застройщики, ни частные фирмы. Хотя компания заранее подготовилась к началу сезона.

"Мы являемся дилерами крупнейшего в России оператора вагонов, поэтому можем предлагать выгодные условия для перевозки продукции из Алтайского края. Но воспользоваться такой возможностью наши партнеры даже не успели, все компании ушли в отпуск", – отмечает Виталий Перевалов.

По оптимистичным прогнозам бизнесмена, все последствия месячного простоя предприниматели будут ощущать до октября 2020 года. По неоптимистичным – до декабря.

"Другой вопрос, как дожить до этого времени. За счет чего? Самый хороший вариант, что мы выйдем в ноль. А плохой – обрастем долгами, которые могут серьезно ударить по бизнесу", – говорит он.

Сейчас Виталий Перевалов и другие предприниматели, которые написали письмо, ждут от руководства края не льгот, поддержки или финансовой помощи, а лишь создания условий для работы.

"Мы работаем в ноль, лишь бы поддержать клиентов и сохранить объемы. Вопрос уже не стоит о заработке или прибыли. Да, государство уменьшило размер страховых выплат по заработным платам, сейчас мы надеемся на поддержку банка. Если и Фонд малого и среднего предпринимательства увеличит лимит по кредиту, будет еще лучше. Мы уверены, что преодолеем этот кризис, все будет хорошо. Все предприниматели хотят, чтобы наш край развивался и рос, поэтому просим дать нам и нашим партнерам возможность работать. Сейчас только это важно, – говорит он.