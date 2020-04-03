РЖД из-за коронавируса отменили сразу несколько поездов из Алтайского края

Компания "РЖД" с 7 апреля из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса временно отменила 53 рейса дальнего следования, а также сократила периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании. Сразу несколько поездов отменено и из Алтайского края.
Как говорится на сайте компании, временно приостанавливаются маршруты № 602/138 Бийск – Нижневартовск и № 683/137 Бийск – Новосибирск. Все они прекратили движение уже с 17 марта.
Также отменен поезд Барнаул – Адлер. Он будет отправляться по четным дням: из Барнаула – с 26 мая по 12 декабря, из Адлера – с 30 мая по 12 декабря.
"Расписание изменилось из-за отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия" на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С 21 марта количество пассажиров снизилось более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, возврат билетов на поезда на апрель вырос в пять раз, а на май – в три раза", – говорится в пресс-релизе компании.
В РЖД подчеркнули, что при улучшении ситуации и повышении спроса маршрутная сеть будет полностью восстановлена, а при необходимости – увеличена.
Отметим, что также были отменены и другие маршруты регионов Сибири. С 9 апреля из Красноярска, а с 10 апреля из Новосибирска перестанет курсировать поезд № 105/106 Красноярск – Новосибирск. С 25 марта временно приостановили продажу билетов на поезд № 127/128 Красноярск – Адлер, а с 26 марта на поезда № 129/130 Красноярск – Анапа не продают билеты до станций, расположенных в Казахстане.
Поезд Новосибирск – Томск перестанет отправляться из Новосибирска с 8 апреля, из Томска – с 9 апреля.
Одновременно с этим закрываются и авианаправления из барнаульского аэропорта. Авиакомпанией S7 и "Уральские авиалинии" сокращено число рейсов сообщением Барнаул – Москва. Таким образом, авиакомпания S7 доставит пассажиров во все ранее указанные даты, кроме 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля, а "Уральские авиалинии" не будут выполнять рейсы 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля. Причина все та же – эпидемия коронавируса.
Комментарии
Это надо было сделать в январе.