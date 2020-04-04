Ни души. Как выглядит Нагорный в условиях самоизоляции

Кто-то называет Нагорный парк местом "силы", кто-то считает его мистической точкой на карте города. Но все согласны в том,что это это одно из самых красивых мест Барнаула. Отсюда весь город как на ладони. Но теперь парк опустел, лестница перевязана лентой. Власти закрыли парк и пока действует режим самоизоляции, вход облеплен зловещей красной лентой. Пусто на набережной, пусто на любимой всем лестниц. Даже храм красавец Иоанна Предтечи сейчас не работает. Вот так приходит в наш город пандемия.
Комментарии
Если в ауле траур, для кого по ночам иллюминация моста и нагорного кладбища???