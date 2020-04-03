Российским школьникам, возможно, придется учиться летом

В Минпросвещения не исключают, что школьникам придется учиться предстоящим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпросвещения Дмитрия Глушко.
По словам чиновника, регионы России должны сами определить режим функционирования школ и детских садов на время нерабочих дней, которые Владимир Путин продлил до мая из-за пандемии COVID-19. Если школы в это время не будут работать, то график занятий могут сдвинуть на лето.
Как ранее сообщил amic.ru, для школ и техникумов Алтайского края региональный Минобрнауки продлил каникулы до 12 апреля. После этого их ждет дистанционное обучение, к которому в Барнауле уже готовы.
Студенты вузов начнут учиться с 6 апреля, детсады продолжают работать в дежурном режиме.
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Амик, тень на плетень не наводите
Заместитель министра образования и науки России Татьяна Синюгина ответила на самые популярные вопросы, которые беспокоят школьников и их родителей в связи невозможностью продолжать обучение в обычном режиме из-за эпидемии в стране.
Она отметила, что всероссийские проверочные работы не планируют отменять, они пройдут после того как все учебные заведения вернутся в режим очного обучения. Расписание будет составлено в мае месяце.
«Если все граждане будут соблюдать меры предосторожности для того чтобы предотвратить распространение коронавируса и удастся стабилизировать обстановку в стране, то не будет необходимости переносить школьные занятия на время летних каникул», — отметила Синюгина.
Что касается ЕГЭ и ОГЭ, они будут проходить в традиционной форме, так как нет практики проведения данных экзаменов в режиме онлайн и к этому никто не готов. Начнутся они 8 и 9 июня соответственно.
Зарплаты учителей сохранятся полностью, так как учителя продолжают свою работу в дистанционном режиме. Программа дистанционного обучения еще не готова и задания, которые учителя дают школьникам до 12 апреля, недопустимы, так как у них законные каникулы. Министерство даст дополнительные указания по этому поводу.
Если же ребенок не имеет доступа в интернет, то преподаватель должен работать с ним посредством мобильной связи и давать задания по учебникам.
Родители должны осознавать необходимость продолжения учебы и обеспечить ребенка всем необходимым для доступа к занятиям. Школа не снимает с себя ответственности и перекладывает ее на родителей, но надо понимать, что сейчас нужно держать тесную связь с учителями. Необходимо тщательно контролировать времяпрепровождение ребенка и следить за его обучением.
Дистанционное обучение будет проходить через интернет платформу Российской электронной школы или Московской электронной школы, посредством просмотра видеоуроков, консультаций и т.д. Работа будет проходить по электронной почте.
Выпускной вечер будет проходить в том случае, если будут соблюдены все мер