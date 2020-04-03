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ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и Югре

, ИА "Амител"
Задержаны четыре боевика, один – ликвидирован
Фото: tmgnews.ru

Фото: tmgnews.ru

Сотрудники ФСБ провели серию задержаний террористов, готовивших теракты в России, сообщает РИА "Новости". Двое боевиков планировали совершить взрывы в Ставрополье, трое – в Югре.

Готовившие теракт в Нефтекумске люди принадлежат к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Один из них оказал сопротивление и был ликвидирован. Жертв среди правоохранителей и гражданских нет.

У задержанного изъяли экстремистскую литературу и компоненты для изготовления взрывного устройства.

В Ханты-Мансийском автономном округе действовала ячейка запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". Задержаны трое ее членов. У них изъяли взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

Как ранее писал amic.ru, месяцем ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи.

Силовики задержали двух подозреваемых – ими оказались подростки 2003 и 2004 годов рождения. У них нашли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Вместе с подготовкой терактов подростков подозревают в администрировании "групп смерти" в мессенджерах и соцсетях, в которых они склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.04.2020 17:51
- гость -

Не брать их в плен.

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