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Волонтерский штаб, оказывающий помощь жителям Алтая, стал работать в две смены

, ИА "Амител"
Рабочий день теперь составляет 12 часов
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

За неделю с момента открытия волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным жителям Алтайского края поступило 216 заявок. Штаб работает на время сохранения угрозы распространения коронавируса, сказано на сайте "Единой России".

За помощью добровольцев обратились жители Барнаула, Рубцовска, Бийска, Новоалтайска, Заринска, Камня-на-Оби, а также Топчихинского, Первомайского, Троицкого, Алтайского, Кытмановского, Михайловского, Быстроистокского, Третьяковского, Заринского и Тюменцевского районов. Все нуждающиеся в помощи звонили на единый федеральный номер 8-800-200-34-11.

С 2 апреля на базе Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" начал работу второй номер для обращений за помощью – 8-800-700-51-22. Дополнительный канал был запущен, поскольку стало поступать большое количество звонков, из-за чего возникли сложности с их обработкой. Также штаб увеличил число волонтеров и перешел на работу в две смены.

"Ситуационный центр Партии "Единая Россия" и Единого волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ в Алтайском крае начинает работу с 8:00 до 20:00, ребята будут работать в две смены. Чтобы получать и отрабатывать больше заявок о помощи, мы также увеличиваем число волонтеров", – рассказал руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Денис Голобородько.

Он также сообщил, что по этому номеру на базе ситуационного центра партии организована работа по оказанию юридической помощи гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства. Жители края могут обратиться за консультацией по вопросам трудового законодательства и нарушения прав, МСП – по принятым федеральным и региональным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса.

В регионе работа организована совместно с реготделением "Ассоциации юристов России" и организацией по юридической поддержке и правовому просвещению граждан "Юристы – населению".

Напомним, Волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса работает в Алтайском крае с 26 марта. Он создан в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Организаторы – Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, Волонтёры Победы, Волонтёры-медики, Партия "Единая Россия", Алтайский государственный медицинский университет, а также "Молодая Гвардия Единой России".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

3.04.2020 18:02
- гость -

Молодцы!

3.04.2020 18:05
- гость -

Окажите мне помощь! У меня жена старая и некрасивая, а мне позарез нужна молодая и красивая, за бесплатно.

3.04.2020 18:06
- гость -

Лучше сдохну, чем приму помощь от этих пенсионных реформаторов! Это - враги.

3.04.2020 18:10
Афраний

Отмените платежи по ЖКХ за март и апрель для жителей Алтайского края, поддержите свое население в трудные дни. Выдайте хотя бы по минимальной оплате труда на каждого гражданина или мы зря Ваш бюджет всю свою трудовую жижнь налогами заполняли! Нам скоро кушать не на что будет, я уже не говорю про лекарства и помощь старым родителям.

3.04.2020 18:16
- гость -

ЕР, ваше место - в чумном бараке!

3.04.2020 18:23
CALIBR

Волонтеры , во исполнении режима предохранения от короновируса,выходят на тропу помощи в масках разумеется , имеют при себе санитайзеры и прочие необходимые антисептики и атрибуты или целиком и полностью доверяются на милость божию ?

*Некрасиво, в противном случае подставлять молодёжь с активной жизненной позицией...

3.04.2020 18:38
Алиса

3.04.2020 18:23
CALIBR

"Некрасиво....", пытаться "обгадить" любую новость. Вот кроме тебя никто и не знает, как предохраняться.

3.04.2020 18:45
CALIBR

3.04.2020 18:38
Алиса
++++++++++++++++
Мадам,предохраняться от нежелательной беременности - одно,от инфекции , не делящей патриотов и навальнят - другое.
И вообще - у вас на кухне молоко убежало.

3.04.2020 18:58
Алиса

3.04.2020 18:45
CALIBR

Вот тут прав, видимо тема для тебя близкая, по ней и пиши, а про защиту от инфекции оставь специалистам.

3.04.2020 19:14
CALIBR

Словарь Ожегова : хам(хамка) - это человек, отличающийся грубостью и невежеством.

* Алиса , а ведь мы с вами - культурные люди , не хотелось бы верить Ожегову в части ТЫканья незнакомым людям.

3.04.2020 19:16
- гость -

18:58
Алиса
А сейчас все специалисты по защите от инфекций, даже бухгалтеры из кр. адм.

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