В УЕФА пытаются спасти европейский футбольный сезон

В УЕФА предложили все же провести оставшиеся встречи национального чемпионата, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. Планируется, что игры пройдут в августе, но окончательное решение зависит от чрезвычайной рабочей группы УЕФА.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин считает август оптимальным месяцем для завершения поединков. Дело в том, что сезон нужно доиграть до начала следующего розыгрыша. В сложившихся условиях это возможно, но матчи придется проводить без болельщиков. Вероятно, вдобавок нужно будет сокращать новый сезон. Тем не менее Александр Чеферин заявляет, что проведение игр без зрителей лучше, чем их отмена в принципе.
Тем временем любители футбола продолжают наблюдать за ситуацией. Люди интересуются новостями и разбирают оценки экспертов, которые пытаются определить лидеров будущих игр. Также не ослаб интерес у тех, кто делает ставки на спорт. Теперь они могут глубже изучать интернет-ресурсы букмекеров. Такую возможность предоставляет сервис Е2Е4. Там собирают информацию об акциях букмекеров, это поможет найти компанию с самыми интересными бонусами. Также на Е2Е4 любители спорта смогут получить различные промокоды для регистрации, узнать о лицензированных в России БК и прочитать их обзоры.
Напомним, что в настоящий момент все профессиональные лиги континента, кроме первенства Белоруссии, поставлены на паузу. Чемпионат Европы – 2020 был передвинут на лето следующего года.
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