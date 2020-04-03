В Алтайском крае рассказали о медпомощи в период пандемии коронавируса. Видео

Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова и зам руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина в пятницу, 3 апреля, провели совместную пресс-конференцию в режиме онлайн и ответили на вопросы, касающиеся медицинской помощи в период пандемии коронавируса
Основные тезисы:
- Если льготнику нужно выписать рецепт, то руководителю медорганизации предоставлено право сделать это дистанционно.
- На перевязки в поликлиники идти не нужно. На дом придет медицинский работник.
- Только два врача отказались работать с коронавирусными больными. Это их право.
- Три жителя Алтайского края с коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно, степень тяжести женщины, родившей ребенка, оценивается как средняя.
- У ребенка, родившегося от мамы с коронавирусом, результат отрицательный.
- Круг контактов заболевших в Алтайском крае — 271 человек.
- Все пассажиры самолета, летевшие на одном рейсе с первой зараженной, здоровы.
- Правительство РФ дополнительно выделяет 195 ИВЛ для Алтайского края.
Публикуем полную версию пресс-конференции.
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