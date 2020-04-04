Нежнее нежного. Рецепт сливочного супа с куриной грудкой от Sofi

Это трижды просто, но очень вкусно, утверждает фудблогер Софи, и мы просто не можем с ней не согласиться. Сливочный суп с куриной грудкой – это именно то, что нужно сегодня на обед для вашей прекрасной и дружной семьи. И пусть весь мир тревожится из-за пандемии, а вы наслаждайтесь нежнейшим вкусом этого супа.
Сливочный суп с куриной грудкой
- После приготовления вы получите четыре порции
- Время приготовления: 45 минут
Что потребуется?
- Куриная грудка 2 шт.
- Луковица
- Стебель сельдерея и несколько горошин перца
- Морковь 1 шт.
- Чеснок 1 долька
- Плавленый сыр 200 г (смотрите на состав и выбирайте хороший)
- Зелень, соль и свежемолотый перец
- По 1 ст. л. оливкового и сливочного масла
- Можно добавить брокколи, получается великолепно
Как готовить?
1. В кастрюлю налить два литра холодной воды, положить туда филе, сельдерей, очищенную луковицу и горошины перца. Довести до кипения, снять пенку и варить еще 25 минут на медленном огне.
2. На растопленном сливочном и оливковом масле пассеровать мелко нарубленный лук, морковь (натертый на крупной терке) и дольку чеснока (раздавленную тупой частью ножа, а после чеснок вынуть).
3. Из бульона вынуть курицу и овощи, процедить. Грудки нарубить некрупно. В бульон отправить кусочки курицы, пассерованные овощи и плавленый сыр. Добавить соль, немного свежемолотого перца. Довести до кипения и варить еще 2 минуты. Подавать со свежей зеленью.
К такому супу очень хорошо подойдут домашние крутоны: на 1/2 батона (чиабатты, багета) смешать по 30 г растопленного сливочного и оливкового масел, щепотку соли, тимьян и сушеный чеснок. Отправить в разогретую до 200°С духовку на 3-4 минуты.
Приятного аппетита!
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