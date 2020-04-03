Кремль рассказал, при каких условиях количество нерабочих дней может сократиться

Количество нерабочих дней в апреле может быть сокращено, если угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, решение о сокращении будет приниматься не только на федеральном уровне, но и на региональном – главам субъектов виднее, какие меры нужны для их территории.
При этом Песков отметил, что в ряде регионов карантинные меры могут быть ужесточены – все зависит от эпидемической обстановки.
Ранее amic.ru сообщил, что в своем обращении 2 апреля Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней по всей России до 30 апреля. Президент уточнил, что при необходимости количество этих дней может быть сокращено, но все зависит от ситуации с COVID-19.
На 3 апреля в России зарегистрировано 4149 случаев заболевания коронавирусом. В Алтайском крае диагноз подтвержден у четырех заболевших.
Комментарии
Советую, очень советую, принимать решение.
Нужно учитывать количество протестированных.
3.04.2020 18:23
- гость -
Надеюсь, таких "бесстрашных" у нас не так много)
Работаю в строительстве,денег на зарплату нет, на одном обьекте частный застройщик, говорит продажи есть , сделок нет, регцентр закрыт, платить нечем, на другом госзаказ, говорят казначейство не работает платить нечем. Где социальные гарантии, где ответственность за судьбы людей??? Перед тем как что-то запрещать или вводить, нужно всё просчитывать а не рубить с плеча.
3.04.2020 18:50
- гость -
Так и просчитывают, чтобы как можно МЕНЬШЕ людей - и вы в том числе - зоболело. Деньги важны, но жизнь и здоровье - бесценны! Все правильно делают!!!
снимут карантин раньше 30 апреля , успокойтесь!
18:50
Ха-ха-ха
Расчет они делают только бабла на своих счетах. Вы что, ещё не поняли, с какой мразью имеем дело?
3.04.2020 19:10
- гость -
Объясни это людям лично, порвут как тряпку, им разницы нет, помирать от вируса или от долгов и нищеты.