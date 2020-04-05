"Скорым же нужно ездить": приостановят ли ремонт дорог на Алтае из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил, что весь апрель в России будет нерабочим. Ограничения не касаются представителей ряда отраслей, включая строителей и дорожников. Традиционно в апреле и мае многие подрядные организации начинают ремонт и строительство дорог в Алтайском крае. В 2020 году дорожный фонд региона составит около 11 миллиардов рублей. Представители отрасли уверены, что коронавирус в нынешнем виде не нарушит планы по ремонту, но ситуация в мире меняется каждый день.

Снижения выручки не произошло

Как рассказал amic.ru депутат АКЗС, директор барнаульского ДСУ № 4 Николай Данилин, эту неделю часть его сотрудников находились дома на самоизоляции с полным сохранением заработной платы. Решение было принято после первого обращения Владимира Путина к нации. Свою деятельность в ДСУ продолжили только те сотрудники предприятия, которые непосредственно занимаются ремонтными и инженерными работами.

"Когда Путин в первый раз объявил неделю нерабочей, это совпало с сессий АКЗС, где я задал вопрос, как это касается дорожной отрасли. Уже на следующий день мы получили разъяснения Минтруда, что на нас указ президента не распространяется, поскольку мы – предприятие непрерывного цикла. Несмотря на это, мы сотрудников офиса отпустили на неделю домой с сохранением зарплаты. А строительные участки все продолжили работу. Сейчас это продлевается на месяц. Конечно, мы на месяц отпустить сотрудников не можем. Впереди сезон, и все службы должны работать в усиленном режиме", – пояснил Николай Данилин.

На ДСУ № 4 приняли решение ограничить вход на предприятие посторонним людям. Отделы с большим количеством человек меняют свой график, чтобы работать день через день. Сотрудники, которые могут трудиться в удаленном режиме, останутся дома. При этом во всех случаях заработная плата будет сохранена в полном объеме. Говоря о развитии ситуации в ближайший месяц, Николай Данилин отметил, что сейчас предугадать ее сложно. Предприятие не только ремонтирует, но и занимается содержанием дорог, которое должно быть круглогодичным. Сейчас компания ведет ремонтные работы на старом коммунальном мосту через Обь в Барнауле стоимостью более 1,1 миллиарда рублей. Речи о приостановке работы не стоит.

"Риски мы видим уже сейчас. Перед сезоном у нас были запланированы ремонтные работы. Часть запчастей сейчас находятся в Новосибирске, и мы не можем их получить. Это вызывает опасение, ведь мы зависим и от других отраслей. Мы зависим от заказов. За неделю у нас не произошло снижения выручки. У нас прямой заказчик – само государство, которое уже выделило деньги на ремонт в этом году, они заложены в бюджет. Все экстренные службы в стране работают. Скорым же нужно ездить. Поэтому дороги должны чистить и ремонтировать", – заключил директор ДСУ № 4.

Ждут решения Томенко

В Министерстве транспорта Алтайского края сообщили, что сейчас ведомство работает в штатном режиме. Однако все сотрудники переведены на дистанционную работу домой. Что касается перспектив, то никаких изменений в графике ремонта дорог не идет. Многие подрядчики уже вышли на улицы города избавлять дороги от ям, образовавшихся за зиму. Также в апреле должен состояться традиционный обход участков улиц, отремонтированных по федеральной программе "БКАД". Все они находятся на гарантии и в случае дефектов подрядчик должен исправить их. Но осмотр должен проводиться специальной комиссией. А собирать много людей в одном месте сейчас проблематично.

Как рассказал amic.ru на условиях анонимности представитель крупной дорожной организации, все ждут решения Виктора Томенко, который после обращения Владимира Путина наделен особыми полномочиями по борьбе с коронавирусом. Все ждут четких разъяснений от властей: кому работать можно, а кому – домой на самоизоляцию. Сейчас часть сотрудников этого предприятия находятся дома. Другая же часть работает, но состояние здоровья сотрудников перед выходом на смену проверяют. При малейшем подозрении на ОРВИ работника отправляют на больничный. Самое важное, в оплачиваемый. Люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями от работы освобождены. Часть сотрудников переведены на удаленный режим работы. На всех объектах имеются средства дезинфекции как для личной гигиены, так и для обработки помещений, дорожных инструментов и техники.

Представитель предприятия уверен, что уже на следующей неделе все ремонтные работы будут возобновлены.

"А как еще быть? Нам нужно сдавать объект в срок. Чем раньше начнем – тем раньше успеем. Но пока работать нам нельзя. Сейчас сидим на изоляции", – пояснил он.

Что говорят в федеральном Минтрансе?

Министерство транспорта России пока четко не выдало регионам инструкций, как действовать в отношении ремонтных работ на дорогах. Еще в марте федеральные СМИ со ссылкой на несколько влиятельных чиновников сообщили, что правительство РФ может профинансировать план по борьбе с коронавирусом и его последствиями за счет приостановки крупных строек, в том числе автомобильных дорог.

По словам чиновников, расходы российского бюджета придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности по причине снижения спроса на перевозки. Таким образом, строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика. Однако вряд ли это произойдет в этом году. Дорожные фонды в регионах, включая и Алтайский край, уже сформированы. По всем дорогах Барнаула, например, уже проведены аукционы и известны подрядчики. Отрасль может остановиться только при самом неблагоприятном развитии пандемии коронавируса.

Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2020 году?

Дорожный фонд в 2020 году в Алтайском крае составит почти 11 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе будут выполнять работы в рамках нацпроекта "БКАД", а также ремонтировать дороги во всех районах края. Барнаул из этого пирога получит около миллиарда. Всего в городе приведут в порядок 33 участка дорог.

Также продолжатся работы по реконструкции участка ул. Попова в границах улиц Власихинской и Трактовой. На объекте будет заменено дорожное покрытие, тротуары, смонтировано освещение, установлены знаки. В этом году здесь обустроили сеть ливневой канализации и провели отсыпку дороги щебнем.